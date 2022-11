La creadora de los tacones de la Infanta Sofía: "Se le veía cómoda para ser la primera vez en llevarlos en público"

Leonor (17 años) es la gran protagonista de los Premios Princesa de Asturias. Los galardones llevan su nombre y desde 2019 es la encargada de pronunciar el discurso de la ceremonia. Pero este año, quien dio la gran sorpresa fue su hermana. Al menos, en términos de moda. Tanto en la audiencia previa como en la gala, la infanta Sofía (15) acaparó todas las miradas por su atuendo. Por primera vez, la menor de los Borbón Ortiz se subió a unos tacones.

La mañana del viernes 28 de octubre, la infanta Sofía abandonó sus habituales bailarinas y se calzó sus primeros tacones en un acto institucional. Entonces la hija menor de Felipe VI (54) y Letizia (50) combinó un vestido de rayas de Hugo Boss con los salones 'Violeta Baltic Suede' de Paco Gil, que horas más tarde repitió para completar el outfit de lentejuelas que llevó en la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Se trata de un modelo made in Spain, valorado en 145 euros, que destaca por su confortable y fino tacón de cinco centímetros con el fin de proporcionar comodidad al andar. Así, precisamente, se sintió la infanta Sofía. Tal y como comenta Sara Gil a EL ESPAÑOL, a la hija menor de los Reyes "se le veía cómoda para ser la primera vez que elegía tacones en público".

La infanta Sofía junto a su hermana en la audiencia previa a los Premios Princesa de Asturias. Gtres

Enhorabuena. Su marca ha tenido gran repercusión en los últimos días, gracias al modelo que lució la infanta Sofía en los Princesa de Asturias. ¿Cuál fue su impresión al ver a la hija de los Reyes con un diseño de Paco Gil?

Nos hizo muchísima ilusión. Sabemos toda la repercusión que tiene la Familia Real. Todo el mundo está atento a los looks de la Princesa, la Reina y la Infanta, así que estamos súper entusiasmados y contentos. Sobre todo al ver que se los había puesto dos veces. Eso quiere decir que además de gustarle el modelo, los llevó muy cómodos, que es lo que pretendemos. Para nosotros ha sido muy importante.

El mérito es mayor porque era la primera vez que se mostraba con tacones y lo hacía en uno de los actos más importantes de la Familia Real.

Lo de los Premios ha sido un bombazo. Pero más importante fue ver que ella andaba bien, porque nos hemos fijado al milímetro cómo los llevaba, y los lucía estupendamente. Le calzaban perfectos. Se le veía cómoda para ser la primera vez que elegía tacones en público. Iba estupenda y nosotros muy orgullosos.

¿Sabía que los llevaría o le tomó por sorpresa?

No lo sabíamos. Sabíamos que habían comprado los zapatos, pero nada más. No sabíamos cuándo se los iba a poner, si se los iba a poner... Teníamos la sospecha que se los podría poner, pero la certeza no.

¿Es la primera vez que Casa Real les hace un pedido?

La Reina, cuando era Princesa, contaba mucho con Paco Gil en sus estilismos. Era súper habitual. Pero desde hace tiempo no había vuelto a contar con nosotros. No por nada particular. Ahora han vuelto.

Los reyes junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Gtres

¿Qué impacto ha tenido el hecho de que la infanta Sofía luciera un modelo de su marca?

En las redes, clientas preguntando... Ha sido una locura. Lo que nos ha afectado mucho es que en un principio se informó que la marca de los zapatos era Lodi. Pero más allá de eso, hemos tenido muchas clientas preguntando por el modelo y desde el Corte Inglés nos han pasado pedidos de otras clientas que lo han visto. Ha sido muy importante.

Si le pidieran un calzado personalizado desde Casa Real, ¿lo haría?

Sí, claro. Uno de los proyectos nuevos que tenemos es el zapato personalizado. Sobre todo para novias, invitadas, madrinas, eventos especiales... Así que estaríamos encantados de hacerle un zapato personalizado a la Casa Real.

Ahora mismo, Paco Gil está liderada por una generación de mujeres. Dos hermanas. Se podría hacer un paralelismo con la princesa Leonor y la infanta Sofía que son la nueva cara de la Corona. Cuéntenos un poco la historia de la marca.

Es una firma familiar que tiene más de 40 años. El pasado mayo, mi hermana y yo cogimos el relevo de Paco Gil, que es nuestro tío. Nosotras estamos intentando darle un toque más femenino a la marca. Nos estamos reinventando y digitalizando la firma. Paco se jubiló hace un par de años, pero nosotras trabajamos con él desde hace 15. Él nos ha guiado un poco hasta que nos dejó completamente. Es una marca con mucho prestigio que está en países como Estados Unidos, Chile... Somos muy conocidos. Estamos muy orgullosas, también porque ahora somos mujeres las que lideramos la empresa.

La infanta Sofía junto a la princesa Leonor y la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias.

Además de la personalización de calzado, ¿cuáles son los próximos proyectos de la marca?

Ahora mismo estamos enfocadas en digitalizar el canal de venta, apostando por el comercio electrónico, y en personalizar, un área en la que no hay mucha competencia, pero sí mucha demanda. Las mujeres quieren los zapatos más personalizados porque, a lo mejor, no calzan un número exacto... Nosotras nos adaptamos muchísimo y las clientas están muy contentas.

¿Los zapatos de la infanta Sofía se pueden comprar en la web?

Sí. Ella los eligió en azul, pero están en negro, en serpiente, en rojo, en rosa... También están más altos y en plano. Hay varias versiones.

