Amalia y Alexia de Holanda, las 'royals' rompedoras: así han impuesto su criterio en contra de la tradición real

Amalia de Holanda (18 años), la heredera de los Países Bajos, forma parte del grupo de futuras monarcas europeas, junto a Leonor (16), Elisabeth de Bélgica (20) e Ingrid de Noruega (18). Una generación que, en diferentes ámbitos y circunstancias, ya se prepara para reinar en Europa. La hija de Máxima (51) y el rey Guillermo (55) lo hace en un contexto 'rompedor' que se aleja de las tradiciones de su familia.

Tras un año sabático, la primogénita de los monarcas holandeses comenzará sus estudios superiores en la Universidad de Ámsterdam, a diferencia de su padre, quien se licenció en la Universidad de Leiden, institución a la que están ligados los Orange desde 1575.

Amalia tampoco se sumará a la asociación estudiantil ASC/AVSV de la que sí formaron parte su progenitor, su abuela Beatriz (84) y su bisabuela Juliana. Aunque no se han desvelado los motivos, la decisión de la heredera ha sido notoria, ya que llega dos semanas después de que se filtraran vídeos misóginos grabados en una celebración de esa asociación de la capital neerlandesa. Su actitud, además de interpretarse como un posicionamiento claro contra el machismo y el acoso sexual, la ha colocado, una vez más, en el debate social.

La Familia Real de Holanda en su posado oficial de verano. Gtres

Han sido varias las ocasiones en las que la hija mayor de Máxima y Guillermo ha acaparado titulares por su actitud innovadora y rompedora, en comparación a las que siguieron en su día sus antecesores y a las que, incluso, mantienen las royals de su generación.

Amalia de Holanda, que renunció temporalmente al sueldo anual de 300.000 euros que podía recibir al alcanzar la mayoría de edad, se ha atrevido a hablar de sus visitas regulares a un psicólogo, haciendo caso a su salud mental, sobre todo, después del suicidio de su tía Irene en 2018.

Aunque nunca ha hablado públicamente de su sexualidad, la futura Reina de los Países Bajos también ha estado en el foco mediático por el debate sobre la homosexualidad en la monarquía. Según el primer ministro del país, Mark Rutte (55), los tiempos han cambiado y "el Gobierno cree que el heredero también puede casarse con una persona del mismo sexo". Hasta ahora se desconoce cuál es la postura de Amalia, pero de seguir esta idea, volvería a dar una clara demostración de innovación y evolución que se distancia de las tradiciones monárquicas.

Pero Amalia no es la única joven royal que ha tenido un comportamiento, en ocasiones cuestionables. Su hermana Alexia (17), quien comparte clase con Leonor en el UWC Atlantic College también ha acaparado titulares por su actitud 'irreverente' y 'arriesgada'. Aunque en los últimos tiempos, tras su marcha a Gales, se ha mostrado más discreta y cercana con los ciudadanos de su país, hasta hace apenas un año, la definían como la hija más rebelde de los Reyes de los Países Bajos.

La segunda en la línea de sucesión al trono holandés generó polémica por mantener unas redes sociales en secreto hasta que varios medios lo advirtieron. Alexia se abrió varias cuentas en Snapchat e Instagram, donde se divertía con filtros faciales y compartía algunos de sus looks. La mayor controversia llegó cuando se mostró haciendo un playback sobre la canción In the party, de la rapera Flo Milli, una letra con tintes racistas con las que no debía encajar la joven royal. Estas imágenes, además, llegaron poco después de que las autoridades de los Países Bajos confirmaran que iban a aumentar la seguridad de los menos en TikTok.

Otras de las imágenes que generaron debate social, fueron aquellas captadas en su 15º cumpleaños, en plena pandemia y celebrado en la más estricta intimidad, donde la hermana de Amalia se mostraba fumando.

La Familia Real de Holanda previo al 50 cumpleaños de Máxima. Gtres

Alexia de Holanda, por otro lado, ha destacado en los medios por sus nacionales e internacionales por sus comentados looks. En lo que a estilismo se refiere, al menos hasta que llegó a Gales, la hija de Máxima y Guillermo también se caracterizaba por sus outfits 'atrevidos'. Mientras que algunas royals de su generación lucían una imagen más 'dulce', ella se arriesgaba con escotes, maquillajes marcados y altísimos zapatos.

Hoy, sin embargo, la prensa local hace hincapié en la discreción de su presencia y el protagonismo se lo lleva su hermana Amalia. El rumbo de la futura Reina ha descolocado a la sociedad y es, ahora, el centro del debate.

