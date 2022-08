Por qué la infanta Sofía lleva algo para tapar su escote: el misterio de sus cambios

La hija menor de los Reyes de España, pese al puesto secundario que ocupa en la línea sucesoria y por tanto en la agenda institucional, siempre destaca por su belleza, su personalidad y su estilo rivalizando en muchas ocasiones con su hermana, Leonor (16 años). La infanta Sofía (15) toma posiciones como it girl con looks perfectos en cada una de sus apariciones. Y hay un detalle que siempre llama la atención: sus prendas son modificadas habitualmente por la modista de Zarzuela. Se tapan los escotes, sin embargo, no se alteran las minifaldas, así es el dress code que impera para su imagen pública.

¿Por qué se transforman sus prendas? Para responder a esta pregunta, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con varios expertos, tanto en moda, como en comunicación y realeza, que analizan esos cambios y los justifican de diferentes maneras. Una de las últimas ocasiones en que se pudo observar ese cambio de patrones fue durante el posado en la cartuja de Valldemossa, Mallorca.

La infanta, con vestido modificado de Zara. Gtres.

Sofía llevaba un vestido rosa de Zara, al que se le había cerrado el escote en uve con un detalle de nido de abeja para convertirlo en un patrón más recatado. En esta ocasión, también se le quitaron las mangas, quizá para hacerlo más fresquito debido a las altas temperaturas, aunque este cambio no es habitual.

La escritora Ana Polo Alonso, especializada en realeza, da una explicación protocolaria al cambio. "Lo de cerrar los escotes es para evitar lo que los ingleses llaman un wardrobe malfunction. Como tienen que saludar a mucha gente y agacharse para dar la mano a niños o a personas en sillas de ruedas, se cierran los escotes con el fin de no enseñar la ropa interior en un descuido o para que no las fotografíen en alguna pose comprometida. Kate Middleton suele hacerlo y también tenía esta costumbre la princesa Diana de Gales", revela.

La infanta también cerró el escote de este vestido de Mango. Gtres.

Al margen de estas consideraciones, no hay que pasar por alto que esto se deba también en parte a los gustos personales de la infanta Sofía. Así lo cree Ángela García Monzón-Delgado, del departamento de moda de la universidad privada Villanueva: "Como tiene 15 años, puede permitirse llevar vestidos más cortos sin que resulte exagerado, precisamente porque no lo acompaña de un escote abierto. Además de que las modificaciones son acertadas para su edad y su imagen, quizá haya que valorar que, al margen de que tengan una estilista que les aconseje, esto sea fruto de su gusto personal y que ella prefiera vestir así. En cualquier caso, es una chica muy joven y tiene tiempo de sobra de incorporar otro tipo de prendas a su armario".

[La gran sorpresa de Letizia: presume de piernas bronceadas en Palma con su nuevo minivestido de Zara]

La influencia de Letizia en la imagen de su hija también es de vital importancia, por lo que esta transformación de las prendas podría obedecer también a certeros consejos de la Reina. El estilista Jesús Reyes, CEO de Coolhunting, comenta a este periódico: "La infanta Sofía está en esa edad de transición complicada de niña a adolescente, por lo que dar con un estilo propio a la hora de vestir y verse ella misma identificada puede variar en función de varios factores. Entre estos factores estarían las tendencias, la influencia de su hermana mayor, la princesa Leonor, la de sus compañeras de colegio o amigas, e incluso la opinión de su madre: la reina Letizia".

En los últimos meses los looks de Sofía han evolucionado hacia un estilo más adulto en el que los escotes siguen sin tener cabida (ni por delante, ni por detrás), pero sí se nota un gusto por los patrones mini. Esto queda escenificado perfectamente en otra de las últimas modificaciones de su ropa.

El pasado 25 de julio presidió con la Familia Real la ofrenda floral al Santo en Santiago de Compostela con un vestido de Bruna, customizado especialmente para ella: se le quitaron centímetros de largo y se le cerró una abertura trasera que llevaba el modelo original a través de la cual se veía la espalda. Se hizo "a su gusto" como ha confesado la diseñadora de la firma, lo que viene a confirmar que, más allá del procolo, Sofía tiene claras sus prioridades a la hora de vestir.

La hija de los Reyes cambió el vestido de Bruna "a su gusto". Gtres.

Lo que parece fuera de toda duda es que la infanta dispone de cierta libertad a la hora de vestir, algo en lo que se diferencia de Leonor, que como heredera debe observar reglas algo más estrictas. Ángela García Monzón-Delgado, de la Universidad Villanueva, hace la siguiente reflexión: "El vestido que llevó Sofía en Santiago de Compostela era de largo midi, demasiado serio y poco juvenil para su estilo, seguramente por eso lo transformó. Ese estilo lady, con un punto más clásico, es el que está desarrollando Leonor. Aunque no hay mucha diferencia de edad entre ambas, a nivel de imagen tienen estilos diferenciados. Seguramente tenga que ver con sus roles: como heredera Leonor tiene una imagen más pulida, con cierto papel protagonista, mientras que Sofía muestra un estilo desenfadado y puede permitirse más libertades estilísticas".

Sigue los temas que te interesan