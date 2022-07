Joyas, tacones y algún vestido 'atrevido': la reina Letizia renueva su armario en la primera mitad del año

Letizia con un 'look' de estreno el pasado 10 de junio.

Tras dos años de austeridad, debido a la crisis de la pandemia, Letizia (49 años) ha vuelto a renovar su armario. Si bien ha repetido muchos de sus looks, manteniéndose así en su línea sostenible, en los primeros seis meses de 2022, la Reina incorporó nuevas piezas que le han dado una nueva vida su vestidor y, en algunos casos, un nuevo aire a su estilismo.

Así ocurrió el pasado 10 de mayo, cuando llegó a la Celebración del Día Mundial de la Cruz Roja con un vestido fucsia cut-out que dio la vuelta al mundo. La mujer de Felipe VI (54) apostó por un diseño 'atrevido' -por tratarse de una Reina y teniendo en cuenta sus habituales looks- que dejó al descubierto sus impresionantes abdominales. El modelo, unido por una anilla en la zona del abdomen y con mangas ligeramente abullonadas, está firmado por la marca local Cayro Woman y valorado en menos de 70 euros.

Al igual que en los dos años anteriores, en su mayoría, Letizia ha innovado con firmas pequeñas a las que le ha dado gran visibilidad y con otras tantas low cost, como Massimo Dutti o Mango, que tienen gran renombre fuera de nuestras fronteras. En este grupo llama la atención el modelo black and white con el que protagonizó un momento 'tierra, trágame' en la capital de Extramadura, Mérida.

Algunos de los estrenos de Letizia en la primera mitad del 2022. Gtres

El 4 de mayo, la Reina presidió una reunión con el Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y entregó los Premios Reina Letizia 2021. En aquella ocasión, la mujer del Rey apostó por un modelo bicolor, valorado en 49,95 euros, que también llevó una de las galardonadas, Inmaculada Vivas Tesón. Ambas se percataron al instante, compartiendo una mirada de complicidad y un gesto al asumir que, efectivamente, era algo que podía pasar.

De los estrenos de la primera mitad del año, también es rememorable la blusa de estilo ucraniano que lució en la entrega de las Ayudas a Proyectos Sociales de la Fundación Mutua Madrileña. Una vez más, Letizia habló a través de su ropa para enviar un mensaje de apoyo a una nación que se mantiene en guerra desde hace cuatro meses. Fue la primera royal que se posicionó de forma tan clara ante el conflicto bélico.

En los primeros seis meses de 2022, Letizia también se ha rendido a un popular estampado dentro de las colecciones made in Spain. La Reina ha estrenado hasta tres vestidos de lunares en apenas un mes. El Día de las Fuerzas Armadas apostó por un diseño de fondo azul de & Me Unlimited, marca española con pocos años de vida, centrada en la calidad y la sostenibilidad.

Esta misma semana, durante la celebración de la cumbre de la OTAN, Letizia se mostró con otros dos diseños nuevos de estampado de lunares. El primero, un clásico blanco y negro del diseñador sevillano José Higaldo. El segundo, un acertado modelo de Laura Bernal que recuerda a la película Pretty Woman.

La reina Letizia con algunos de sus 'looks' nuevos más llamativos. Gtres

En lo que va de año, Letizia también ha incorporado nuevos modelos a su amplia colección de calzados. El pasado mayo, lo hizo con unos salones blancos de Magrit, una de sus firmas predilectas en lo que a complementos se refiere. Pocas semanas después, acaparó todas las miradas con unas alpargatas rosa de la firma española Clooui. Días más tarde se mostró con unas sandalias de estreno en color negro y con tiras súper finas.

La Reina tampoco ha tenido reparo en incrementar su número de joyas. Lo ha hecho con varios pendientes made in Spain que, aunque no son tan vistosos, mediáticamente no han pasado recibidos. Mención especial tiene el piercing que llevó por primera vez el pasado 6 de enero en la Pascua Militar y que mostró a una Letizia 'más rompedora'.

