El príncipe Guillemo cumple 40 años: así es el hombre llamado a ser rey al que sólo persigue un gran escándalo

El 14 de junio de 1982, Reino Unido reconquistó las Malvinas tras una breve aunque cruenta guerra por hacer suyo de nuevo lo que el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, describió como "un pequeño montón de tierra helada de ahí abajo".

Sólo una semana después de que la dama de hierro, Margaret Thatcher, otrora primera ministra británica, firmase los documentos con los que se ponía fin al conflicto del Atlántico Sur, al mundo llegaba el primer hijo nacido del matrimonio entre el príncipe Carlos (73 años) y Lady Diana Spencer: un niño varón al que de nombre pusieron William Arthur Philip Louis.

Con el nacimiento de Guillermo de Inglaterra -como se le llama y se le conoce en nuestro país-, el primogénito de la reina Isabel II (96) ya había cumplido con su principal obligación congénita: dar continuidad a la Corona brindado a un heredero. El príncipe Guillermo, el niño que está llamado a ser rey de todos los británicos, cumple este martes 21 de junio 40 flamantes años.

La princesa Diana de Gales sostiene en brazos a su hijo Guillermo mientras está embarazada del príncipe Harry. Gtres

Los tres años que lo separan de su hermano pequeño, Harry de Inglaterra (37), fueron suficientes como para que antes de que estallasen todas las polémicas del benjamín royal, Guillermo destacase sobre él. Era el soltero de oro del Reino Unido, bellísimo, rubio, alto, jinete, el joven posh más deseado de la alta sociedad mundial y todos -y todas- sabían que quien conquistase su corazón se aseguraba el trono. Aquello sí era un cuento de princesas, literalmente.

Y hablando de princesas, una sin sangre azul, aunque con varios millones de discos vendidos all over the world, la princesa del pop Britney Spears (40), llegó a intercambiarse varios emails con Prince William en el año 2000. Sobre él llegó a decir en público que era un chico "maravilloso".

Kate, su gran amor

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en una imagen a principios de los 2000.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, una niña bien de jet set británica -cuyos padres eran propietarios de una de las pocas mansiones ubicadas en el centro de Londres- se conocieron en 2001. Ambos eran estudiantes de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, y vivieron juntos en St. Salvator's Hall. Guillermo, Kate y dos amigos más se mudaron a una residencia cerca del campus, y allí surgió entre ellos un amor que dura hasta estos días.

"Creo que me ruboricé cuando te conocí, y me escabullí un poco. Me sentí tímida cuando te conocí. Nos llevó algo de tiempo el conocernos, pero pronto nos hicimos grandes amigos", contó Kate ante Guillermo en una entrevista con la BBC sobre aquellos momentos. El primogénito de Lady Di apuntó: "Nos mudamos juntos como amigos. Vivíamos otra gente también, y un poco como que floreció todo ahí. Nos veíamos más, y tú sabes, pasábamos tiempo juntos, y hacíamos cosas".

Una de las fotografías de la boda de los duques de Cambridge. Gtres

El 29 de abril de 2011, diez años después de conocerse y ocho años después de un sólido noviazgo, la pareja se daba el 'sí, quiero' ante un millón de británicos y representantes de casas reales de todo el mundo en la majestuosa Abadía de Westminster. Entre los asistentes se encontraban desde lord David (47) y Lady Victoria Beckham (48) hasta los entonces príncipes de Asturias, Felipe de Borbón (54) y Letizia (49) junto a la reina Sofía (84).

Del matrimonio de los duques de Cambridge han nacido tres hijos: el príncipe George (8), la princesa Charlotte (7) y el pequeño de la casa, Louis (4), quien robó gran parte del protagonismo en el Jubileo de Platino de su bisabuela, la reina Isabel, por su espontaneidad y naturalidad.

Su único escándalo

Rose Hanbury, el príncipe Guillermo y Kate Middleton en una imagen de archivo de 2016. Gtres

Así como su hermano, el príncipe Harry, vivió en su adolescencia y primeros años de la vida adulta una época de alcohol, drogas y desenfreno o polémicos instantes como cuando se disfrazó de nazi para la fiesta de cumpleaños de un amigo, Guillermo ha gozado siempre de una imagen intachable. Tan sólo un escándalo -sin confirmar- le persigue: una supuesta infidelidad a su esposa.

En abril de 2019, un cisma sin precedentes golpeó con fuerza en el sólido núcleo del perfecto matrimonio compuesto por los duques de Cambridge. Los futuros reyes se vieron envueltos en una controversia que nada tenía que ver con el terreno institucional, sino con su vida personal.

Según publicó In Touch y Daily Beast, el príncipe Guillermo habría mantenido una relación extramatrimonial con Sarah Rose Hanbury (38), una exmodelo y examiga de la duquesa de Cambridge y de la Familia Real. Lo más duro de la información es que estos presuntos encuentros tuvieron lugar durante el tiempo en que Kate Middleton estaba embarazada de su tercer hijo.

Salvar la Corona

Presente y futuro de la monarquía en el balcón de Buckingham el último día de celebración del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

En los últimos tiempos, y a pesar de que todavía tendrá que esperar a la muerte de su padre y de la esposa de éste, Camilla Parker-Bowles (74) -o su abdicación- para reinar, Guillermo ya ha llevado a cabo varias acciones para proteger a la Corona no sólo por y para él, sino para su hijo, George.

Tras la abrupta salida de su hermano de la Familia Real -con acusaciones de "racismo" y mobbing por parte de los duques de Sussex-, Guillermo no ha podido por más que repudiar a su hermano en público. Desde principios de 2020, tras su mudanza a Los Ángeles, los hermanos reales apenas han hablado y en las pocas ocasiones que han coincidido han evitado dirigirse la palabra. Las energías y los esfuerzos de los duques de Cambridge están ahora mismo centrados en la Reina, que está aquejada de salud.

Junto a ella han planeado mudarse al Castillo de Windsor y por ella abandonará su vida en Londres, dejando claro una vez más que Guillermo ha venido a este mundo a cumplir con su destino marcado: el de ser rey.

