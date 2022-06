Sale a la luz el original nombre de la hija de Telma Ortiz casi un año después de su nacimiento

El 20 de agosto de 2021 se daba a conocer que Telma Ortiz (48 años), hermana de la reina Letizia (49), había dado a luz a su segunda hija, la primera con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar (54). La información salía a la luz solo 52 días después de conocerse el embarazo de la economista, noticia que se llevó en la más estricta intimidad. El resto de detalles también se han manejado con discreción. No fue hasta el momento de su nacimiento cuando se desveló que se trataba de una niña y apenas ahora, casi un año más tarde, se ha filtrado su original nombre.

Ha sido la periodista Carmen Duerto, experta en Casa Real, quien ha desvelado la información en un artículo para El Debate. Según la comunicadora, la hija menor de Telma Ortiz responde al nombre de Eirin, la palabra anglosajona de Eire, Irlanda en galéico. Así, la hermana de la reina Letizia ha rendido homenaje a su pareja, quien es originario de dicho país.

Hasta ahora, el nombre de la pequeña, que no tiene festividad y es válido para niñas y niños, se había manejado como un secreto de Estado. Según pudo saber EL ESPAÑOL, las únicas personas de rango público que tenían conocimiento de ello eran Telma Ortiz, Robert Gavin Bonnar, Amanda Martín-Llop Ortiz, Paloma Rocasolano (70), Felipe VI (54), Letizia, la princesa Leonor (16) y la infanta Sofía (15).

Telma Ortiz con su hija menor, cuando tenía seis meses. EL ESPAÑOL

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar dieron la bienvenida a su primera hija en común dos años y medio después de conocerse en Andorra, donde los hijos mayores de ambos recibían un curso de esquí. Su romance se oficializó cuando asistieron juntos a los Premios Princesa de Asturias 2019, año en el que Leonor de Borbón pronunció su primer discurso. Pero más allá de este encuentro y sus escasas apariciones en el Teatro Real o en el concierto de Carla Bruni (54), son pocos los datos que se conocen sobre su relación.

Al igual que han hecho con el nombre de su hija, Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar mantienen su vida privada en la más absoluta discreción. Lo que sí ha trascendido es que viven juntos en un impresionante chalé ubicado en El Soto de La Moraleja, valorado en un millón de euros y donde también conviven los otros hijos del abogado, Cathal Robert Gerard Bonnar Corr y Flori Jean Elizabeth Bonnar Corr, fruto de su relación con Sharon Corr (52), violinista del grupo The Corrs y quien se ha mantenido en 'guerra' con la hermana de la Reina.

El embarazo de Telma Ortiz provocó la ira de Sharon Corr, quien compuso The fool and the scorpion, una amarga canción en la que dispara contra su exmarido y la economista, a la que llama la hermana "retorcida" de la Reina.

Primeras imágenes

Seis meses después de que se revelara que Telma Ortiz había dado a luz a una niña en un hospital madrileño, este periódico pudo acceder a las primeras imágenes públicas de madre e hija. El pasado febrero, la hermana de Letizia se mostraba en un centro comercial, mientras hacía la compra con la pequeña. La economista llevaba a la niña, de apariencia rubia, en una bolsita marsupial. Ella, por su parte, se mostraba perfectamente recuperada tras convertirse en madre por segunda vez.

Durante el paseo, Telma, quien ya tiene una hija adolescente, mostraba su lado más maternal y tierno, dándole un cariñoso beso en la cabeza a su pequeña en medio de su actividad rutinaria.

