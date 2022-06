Lo que no se vio del primer día del Jubileo de Isabel II: de la exaltación de Louis a las lágrimas de la Reina

El desfile Trooping de Colour, que marca el inicio de los festejos del 70 aniversario en el trono de Isabel II (96 años), ha estado plagado de grandes momentos que entrarán a formar parte de la historia del gran día. Con permiso de la Reina, el balcón de Buckingham Palace ha tenido otro gran protagonista de tan solo cuatro años. Se trata del príncipe Louis que ha disfrutado como el que más del primer acto del Jubileo de Platino de su bisabuela.

El hijo pequeño de los duques de Cambridge llegaba al lugar en una calesa, junto a sus dos hermanos, su madre, Kate Middleton (40) y Camilla de Cornualles (74), saludando a la multitud con naturalidad. Una vez dentro del palacio empezó su show que tuvo a la soberana británica muy pendiente de él en todo momento.

1. Un traje de marinero que resulta familiar

Louis iba vestido de marinerito, pero no con una camisa cualquiera sino con una exactamente igual a la que lució su padre en el Trooping the Colour de 1985. Blanca, con las típicas solapas ribeteadas con rayas azules y un lazo. Han pasado 37 años entre ambas fotos, pero quizá Guillermo (39) la tuviera guardada como un recuerdo de infancia. O la han encontrado exactamente igual...

2. Saludando como un rey

Durante el trayecto hacia Buckingham, George (8), Charlotte (7) y el benjamín, recibieron los vítores y aplausos de la multitud que se congregaba en las calles. Louis, muy serio y protocolario, contemplaba la escena moviendo su mano a modo de saludo. También su hermana, que estaba monísima con un vestido azul de la firma portuguesa Patachou y el pelo recogido con dos trencitas.

Los hijos de los duques de Cambridge saludan desde la calesa. Gtres.

3. Y rindiendo homenaje a las tropas

Mientras esperaban a que saliera la Reina, la duquesa de Cambridge y su hijo pequeño disfrutaban el desfile detrás de una de las ventanas. Él, muy interesado, no dudó en hacer el saludo militar a los soldados, demostrando que tiene muy interiorizada la formación castrense que en un futuro recibirá. Mientras, Kate sonreía, luciendo su nueva pamela de Philip Treacy.

Louis conoce a la perfección el protocolo militar. Gtres.

4. Un momento incómodo

Aunque se lo pasó en grande, cuando llegó la hora de salir al balcón y admirar la exhibición aérea, el principito se mostró muy molesto por el fuerte ruido que hacían los aviones al sobrevolar los alrededores de palacio. Por eso, se quejó abiertamente y se tapó con fuerza los oídos.

El pequeño no soportaba el ruido de los aviones. Gtres.

5. La princesa Beatriz... espiando.

No pudo evitarlo. Sus sobrinos estaban asomados a uno de los balcones, cuando de pronto aparece Beatriz de York (33) para echar un vistazo a lo que estaba sucediendo. Esto permitía ver la primera imagen suya, diadema metalizada incluida, ya que luego no estaría presente en la puesta en escena del balcón.

La princesa Beatriz, detrás de sus sobrinos. Gtres.

6. Las lágrimas de la Reina

Por último, pero no por ello menos importante, el gran momento de Isabel II cuando no puede evitar emocionarse al ver el imponente desfile y la presencia de miles de personas para celebrar a su lado el Jubileo. Aunque no es habitual verla llorar, se secó las lágrimas discretamente, quizá recordando en silencio a su marido, el duque de Edimburgo, fallecido en abril de 2021.

Isabel II se seca las lágrimas ante los aplausos de sus súbditos. Gtres.

7. El positivo por Covid de Andrés de York

Ni estaba, ni se le esperaba, pero tampoco habría podido asistir. El hijo favorito de la soberana inglesa, apartado de la Familia Real por sus problemas con la justicia, ha dado positivo por Covid-19. Esto le impedirá al servicio religioso del viernes 3, al que sí están invitados los duques de Sussex.

El príncipe tampoco asistirá al servicio religioso. Gtres.

