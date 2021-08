Nuevo escándalo en Mónaco: la misteriosa relación de Charlène con una bruja en su estancia en Sudáfrica

El misterio rodea la estancia de Charlène de Mónaco (43 años) en Sudáfrica. Mientras que desde Palacio se argumentan motivos de salud para que la esposa del príncipe Alberto II (61) permanezca allí retenida, los rumores sobre un posible divorcio se disparan, un paso que algunos medios como el alemán Bunte han dado por hecho.

Y mientras tanto, el foco mediático recae sobre Charlène. Ha sido el periodista Stéphane Bern, del medio francés Paris Match, quien ha arrojado nuevos datos sobre el posible motivo de la marcha al país africano de la exnadadora.

Y es que, según este especialista en realeza, todos los movimientos de la esposa de Alberto de Mónaco estarían sometidos al consejo de Dawn Earl, una especie de bruja que marcaría todos los pasos del camino de la Princesa. "Charlène de Mónaco no toma la más mínima decisión sin el consejo de una adivina. La temida Dawn Earl es conocida por ser una profetisa sudafricana que sobrevivió a una secta australiana", revela este periodista.

Charlène de Mónaco, en una foto de mayo de 2020. Gtres

Según la revista francesa citada, esta asesora de confianza habría animado a Charlène a convertir a un familiar suyo, de profesión informático, en diseñador gráfico oficial del Principado. Sin poder comprobar sus dotes de adivinación, lo que sí queda claro es que el nombre de esta misteriosa adivina -no existe ninguna fotografía pública de la misma- está relacionado con Charlène. En un Boletín Oficial del Principado de 2017, Earl aparece como "consejera privada de la Princesa". Concretamente, Dawn Earl está especializada en el estudio de los números. Es en esta disciplina en la que, según la revista Woman's Day, Charlène habría confiado sus decisiones: "Ha dejado su futuro en manos del esotérico estudio de los números, incluso llegando a implicar a Alberto. Antes de atender cualquier evento real, Charlène consulta a su numeróloga, a veces en el último minuto, para decidir si va o no. Si los números no están alineados a su favor, Charlène simplemente no acude", se especifica desde el citado medio.



Tan estrecha es la relación entre la Princesa de Mónaco y esta experta en esoterismo que actualmente también estaría acompañándola durante estos delicados momentos de salud que está atravesando en Sudáfrica, el país originario de ambas.

La Princesa, durante el Día Nacional de Mónaco, en 2020. Gtres

Y es que, la Princesa se encuentra en el país africano luchando contra una infección de oídos, nariz y garganta, motivo por el cual no puede viajar a Mónaco. Hace unos días se confirmaba que Charlène tendría que pasar de nuevo por quirófano, lo que retrasaría su vuelta al Principado hasta octubre.

Este pasado 14 de agosto era el propio Alberto de Mónaco quien confirmaba que esta segunda intervención ya había tenido lugar, y se había desarrollado con éxito: "La operación ha salido bien. La princesa Charlene está descansando y nuestros pensamientos están con ella", se explicaba en un comunicado difundido por Palacio.

Todo lo que se sabe de esta última intervención es que ha durado cuatro horas, y que se ha realizado sometiendo a la Princesa a anestesia general.

[Más información: La princesa Charlène deberá someterse a una nueva operación que durará cuatro horas]

Sigue los temas que te interesan