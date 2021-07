Menchu Álvarez del Valle será enterrada este miércoles en Ribadesella en la más estricta intimidad

Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la reina Letizia (48 años), fallecía este martes a los 93 años de edad en su casa de Sardéu, en Ribadesella, Asturias. Sin duda, un duro golpe para la Reina y los Ortiz Rocasolano. Y es que, la relación de Letizia con su abuela paterna siempre fue muy especial, y en los últimos años sus visitas a Asturias, aunque privadas, habían sido frecuentes.

Según ha informado la revista Semana, Álvarez del Valle será enterrada este miércoles 28 de julio en la más estricta intimidad. Ese fue su deseo expreso y se cumplirá. Según las previsiones de la familia, la asturiana recibirá cristiana sepultura en el cementerio de El Carmen, en la localidad asturiana de Ribadesella. Allí también descansan los restos de su marido, José Luis Ortiz, y de su hija Cristina, fallecida como consecuencia de un cáncer de estómago. Así, el funeral de la bisabuela de la princesa Leonor (15) y la infanta Sofía (14) será de carácter privado.

Álvarez del Valle en los Premios Princesa de Asturias en 2019. Gtres

Nada se asemejará, pues, a los protocolos que dicta de costumbre la Familia Real. Otro de los deseos de Menchu Álvarez del Valle fue que en su entierro no hubiera flores. En Ribadesella, esta longeva periodista era muy querida entre su gente y, según informa la citada publicación en conversación con la televisión de Asturias, "como era una riosellana de devoción, esta tarde repicarán las campanas de la iglesia de San Salvador de Moru en la memoria de la gran Menchu, una entrañable mujer muy querida y respetada por estos lugares". Ante estos últimos deseos de la abuela de la Reina, se desconoce si habrá imágenes públicas de la familia en la despedida. Esta decisión de Menchu de ser despedida en la intimidad no es de extrañar, pues ella siempre reivindicó en vida su libertad y su independencia. De hecho, en una charla en la Casa de la Cultura de Ribadesella, en 2019, lo dejó patente, cuando abordó el cambio en su vida tras el compromiso real: "Amo la libertad y la intimidad y aquello fue una avalancha de gente, de curiosidad, de fotógrafos. Además ocurrió en el último año de vida de mi marido… Y aquello parecía una romería. No fue fácil. Se llegó a decir que un helicóptero pasaba una vez al mes sobre mi casa para tirarme el dinero que mandaba mi nieta".

A pesar de que han sido pocas las ocasiones en las que ha aparecido en actos oficiales junto a los miembros de la Familia Real, no dudó en acudir al debut de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias el 18 de octubre de 2019. Menchu era alguien muy querido en su tierra, y siempre que podía presumía de la familia que tenía.

De hecho, cabe recordar que hace tan solo unos meses desveló cuál era el papel más ilusionante para ella: "No hay nada mejor que ser abuelina". En este sentido, cabe recordar que las visitas de Letizia a Asturias se multiplicaron cuando empeoró la salud de su abuelo José Luis Ortiz, que falleció a los 82 años en marzo de 2005; tan solo diez meses después de casarse con Felipe de Borbón.

La reina Letizia junto a su abuela y la infanta Sofía el día de la Primera Comunión de esta en 2017. Gtres

En uno de los días más tristes para la Reina, Felipe VI (53) no se encuentra a su lado, pues está a 9.500 kilómetros de España, realizando un viaje de Estado a Lima. El deber ha querido que el Rey no está arropando a su mujer en uno de los momentos más complicados de su vida. No se le espera en el último adiós. No cabe duda de que este fallecimiento modificará la agenda de la Familia Real en los próximos días, cuando tenían pensado desplazarse a Palma de Mallorca para iniciar sus vacaciones de verano.

De momento, se desconoce cuáles serán los planes de los Reyes a este respecto. El único evento al que la Reina había confirmado su asistencia este próximo 1 de agosto era la entrega de los premios Atlàntida Film Festival, certamen organizado por la plataforma Filmin, de que la mujer de Felipe VI es suscriptora desde hace más de diez años.

[Más información: Menchu Álvarez del Valle estuvo en todos los momentos importantes de su nieta, la reina Letizia: las imágenes]

Sigue los temas que te interesan