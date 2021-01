Camilla de Borbón Dos Sicilias, dispuesta a poner fin a la guerra contra su hermana y el banco BNP

Camilla de Borbón Dos Sicilias (49 años) comenzará el año en los tribunales. La Princesa está preparada para plantar cara al banco BNP Paribas, tras una guerra familiar que comenzó hace varios años. En concreto, en 1980 cuando murió su padre, Camillo Crociani.

Siete años después del fallecimiento del multimillonario italiano, Edoarda (80), su mujer, decidió meter su dinero en un fondo fiduciario que años más tarde debía repartirse a partes iguales entre la Princesa y su hermana Cristiana, quien ha sido la causante del conflicto.

Cristiana denunció a su madre y a Camilla por un supuesto desvió de 200 millones del fondo fiduciario de manera fraudulenta. Pero tanto la princesa como su progenitora han negado estas acusaciones, argumentando que los movimientos bancarios se llevaron a cabo bajo el consejo de BNP Paribas, donde estaba depositado el dinero. En este sentido, en 2017, Cristiana también denunció al banco y consiguió la devolución del dinero al trust. Pero la guerra no terminó allí.

Camilla junto a su madre, su hermana Cristiana y Carlos de Borbón Dos Sicilias en 2010. Gtres

Tras ganar su batalla contra el BNP, Cristiana denunció de nuevo a su madre y a su hermana, quienes tuvieron que ingresar otros millones a la cuenta familiar. Sin embargo, Camilla no ha podido librarse de esta batalla, ya que se le ha acusado de desacato al tribunal por no querer desvelar la información sobre el paradero de esos 200 millones presuntamente desviados. Así, el tribunal de Jersey la ha condenado a pagar dos millones de dólares (1.635.000 euros). Se trata de una decisión judicial con la que la Princesa no está de acuerdo, pero aun así ha recurrido a la sentencia, siguiendo los consejos de sus abogados, ya que piensa que los tribunales le darán la razón.

Camilla de Borbón dos Sicilias ha hablado en exclusiva con La Otra Crónica de El Mundo para explicar sus próximos pasos. "Esto ya no es una historia familiar, es un conflicto de la familia Crociani y la BNP Paribas", comentó la Princesa, que se siente fuerte para poner fin a esta guerra. "Lucharé con uñas y dientes hasta conseguir hacer justicia", aseguró. Así, deja claro que está dispuesta a llegar hasta el final para limpiar su nombre y el de su madre. Además, zanjar una polémica familiar que las persigue desde hace varios años.

En cuanto a la matriarca, Edoarda, ya consiguió desvincularse de las acusaciones de su hija menor, gracias a la mediación de abogados, a quienes ha tenido que pagar alrededor de 30 millones de euros.

Camilla y Carlos de Borbón, durante un evento en Mónaco. Gtres

Camilla y la 'jet set'

Camilla y su marido, Carlos de Borbón dos Sicilias son conocidos en la jet set internacional como los duques de Castro y son una de las grandes fortunas de este selecto club, ya que poseen un avión privado, un yate, un chateâu en Saint Tropez, un enorme piso en primera línea de mar en Mónaco, un casoplón al lado del Sena en París, entre otras innumerables posesiones.

Además, son padrinos de algunos de los nietos de la reina Margarita de Dinamarca (80) y Camilla es íntima de Donald Trump (74) y el príncipe Alberto de Mónaco (62). El matrimonio tiene dos hijas, María Carolina y María Clara, que asistieron al último Baile de Debutantes en París donde también estuvieron presetes las hijas de Julio Iglesias (77).

Ante esta puesta en escena, Edoarda empezó a favorecer a Camilla. Al parecer, durante años le vendió por un 50 por ciento de su valor algunos de los cuadros a su primogénita que, en su defensa, Camilla ha dicho que las obras estaban dañadas. Pero el plan se empezó a torcer cuando en el 2011 Cristiana descubrió los tejemanejes porque supuestamente la querían desheredar o quedarse casi sin nada.

