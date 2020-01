Letizia, fiel a la tradición: 'total look' en rojo para recibir a la selección de waterpolo

Los Reyes han terminado una semana por lo menos extraña, por no decir otra cosa. Lo más destacable de estos días ha tenido que ver solo con el deporte. Una audiencia el martes con la selección española de balonmano masculina y una este viernes con las selecciones masculinas y femeninas de waterpolo. Todas en el salón Magnolia de Zarzuela, situado en la parte de las oficinas del recinto.

Lo cierto es que vestirse para una audiencia en este lugar no debe ser fácil. La decoración de palacio es por no decir otra cosa, recargada. Así que vestirse a juego tiene que ser complicado. Por lo que Letizia (47 años) ha tomado la calle de en medio y en vez de combinar con el escenario ha decidido hacerlo con los colores de la selección a la que iba a recibir, el rojo nacional.

Letizia ha recibido en audiencia a las selecciones femeninas y masculinas de waterpolo.

La pena es que si el otro día estrenó un vestido de Carolina Herrera este viernes ha elegido un outfit que hemos visto en numerosas ocasiones, en concreto esta es la cuarta vez. Se trata de un dos piezas de Hugo Boss de pantalones estilo culotte, el modelo Trima. Es un diseño de pernera ancha, tobilleros y que lleva un cinturón incorporado (cosa que ya sabéis que si no lo llevara ella se pondría seguro). Lo ha combinado con un jersey de cuello rodando y botones dorados en las muñecas, ese mismo jersey lo tiene en azul pastel.

Los reyes Felipe y Letizia reciben con orgullo a la Selección de Waterpolo

Lo mejor de todo el look han sido los salones burdeos de la marca Lodi. Hacía muchos meses que no se los veíamos, pero siempre nos parecen un acierto.

Era un acto de 'perfil bajo' así que las joyas también lo eran. Ha elegido los pendientes Doble Daga de Gold&Roses, en oro blanco y diamantes. Y como siempre, el aniññp de Karen Hallam.

Letizia ha elegido un perfil bajo en cuanto a las joyas.

Cerramos esta semana sosa pero con las miras puestas en el lunes. El día 3 se celebra la apertura de la legislatura en las Cortes y entonces veremos a los Reyes acompañadas de sus hijas, la Princesa de Asturias (14) y la infanta Sofía (12), que siempre nos dan algo más de juego.

Letizia y Felipe junto a algunos miembros de la selección de waterpolo.

El caso es que esperamos que el próximo mes de febrero sea un poco más animado que este enero, que no va a pasar a la historia por ninguno 'lookazo' de la Reina.

