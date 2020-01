El guiño estilístico de Letizia que ha pasado inadvertido en la inauguración de Fitur

Triste y sola. Bueno, lo de triste lo hemos añadido nosotros. Así ha inaugurado esta mañana la reina Letizia (47 años) la Feria de Turismo que se va a celebrar en Madrid hasta el domingo. Destacamos lo de que haya ido sin Felipe VI (51), porque es la primera vez desde que llegó a Zarzuela que acude a esta cita en solitario. No ha sido por gusto, el Rey se encuentra en Israel con motivo Del Día Internacional del Recuerdo del Holocausto.

El caso es que Letizia ha ido sola a IFEMA. Para los que no habéis ido nunca a una jornada como la de hoy, os explicaré que básicamente se trata de una carrera a contrarreloj. La Reina trata de ver el mayor número de stands posible en el menor tiempo que pueda. Esto conlleva que el look que elija para esta mañana de deporte no oficial tiene que ser cómodo para el maratón que se va a hacer. Los periodistas vamos detrás, pero en vez de llevar dorsal, solemos llevar la acreditación colgada al cuello.

Por eso no nos ha extrañado mucho el outfit de Letizia esta mañana en Fitur. En otras ediciones la hemos visto con traje de chaqueta y zapato plano hoy, por lo menos ha querido darle algo de color.

El 'outfit' que ha lucido la Reina esta mañana. Gtres

La esposa de Felipe VI ha sacado de su armario un vestido de la firma Massimo Dutti que estrenó hace unos meses en el Viaje de Estado a Corea. Se ha tratado, pues, de un claro guiño estilístico al país, ya que con este look se despidió de Corea del Sur el 24 de octubre de 2019 y este año es el país asociado a FITUR 2020. Se trata de una prenda de manga larga, corte midi y topos de distintos colores.

Y lo ha llevado exactamente igual que lo hizo entonces. Combinándolo con los mismos complementos. Unos salones en color teja de dos tejidos, ante y piel, de la marca Magrit. En el país asiático llevó la cartera a juego con los salones, pero esta vez a preferido llevar las manos libres por el tema de tener que saludar a tanta gente. Esto nos recuerda a la razón que siempre da para justificar el no llevar su alianza de casada. La propia Reina ha explicado en más de una ocasión, que le molesta para dar la mano. Debe ser que el de Karem Hallam que no se quita desde que se lo regalaron es más suave y no molesta.

Letizia durante su visita a IFEMA. Gtres

Letizia ha llevado la melena suelta, ya que se trata de un acto de día, y ha vuelto al maquillaje con la raya eyeliner en color rojo, cosa que nos parece un verdadero error pero que parece que a ella le gusta. Esta semana no vamos a ver más a la Reina. En su agenda no aparece ningún acto más. Lo siguiente será el viaje a Polonia con Felipe VI para conmemorar el 75 aniversario de la liberación del Campo de Auschwitz.

