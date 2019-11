Letizia se viste 'de cebra' para aterrizar en La Habana con un estreno de Hugo Boss

Ya estamos en Cuba. Los Reyes han aterrizado en La Habana de madrugada en hora española. Como parecía lógico la Reina ha dejado la chaqueta de lana de Uterqüe con la que despegó de Madrid en el avión y se ha cambiado para pisar suelo cubano.

El outfit que ha elegido Letizia (47 años) nos ha dejado a todos, una vez más, alucinados. Si hace una semana nos asombraba al elegir un dos piezas de Victoria Beckham, esta madrugada hemos flipado cuando al bajar las escalerillas hemos visto un vestido prácticamente igual que el de la diseñadora británica pero sin ser el mismo.

Los Reyes en su llegada a La Habana.

Es una cosa que siempre nos llama la atención cuando la esposa de Felipe VI (51) hace estas cosas con sus compras. ¿Quién se compra dos conjuntos prácticamente iguales? Pues ella lo hace muy a menudo con bolsos, zapatos, camisas y vestidos. O no es consciente de lo que tiene o le da exactamente igual que hablemos de ello. Ya ocurrió hace unos años con una chaqueta de Felipe Varela que se puso con dos semanas de diferencia, eran exactamente iguales, estuvimos un tiempo discutiendo si era la misma o no para descubrir que no, que eran dos distintas.

El caso es que Letizia ha estrenado vestido, que poco importa que sea súper parecido a la camisa y falda de Victoria Beckham. Se trata de una prenda estampada en cebra de estilo camisero, largo midi y cinturón (para apretarlo bien) a juego. Es de Hugo Boss, se llama Danimala y lo podéis encontrar en la web de la marca alemana por 399 euros.

Letizia luce un nuevo vestido de Hugo Boss estampado en cebra.

El jet lag es muy malo y cuando lo sufres se te ocurre combinar ciertas cosas que igual estando descansada te lo piensas. Estoy hablando de los complementos que ha usado Letizia para el estreno de su vestido. En la mano ha lucido un bolsito de asa en color fucsia, una buena idea animal print y rosa firmado por Carolina Herrera. Lo que nos parece un espanto es que en los pies ha lucido los salones destalonados en ante rojo de la misma firma que el bolso. Es cierto que la combinación rojo-fucsia ha sido tendencia esta pasada primavera, pero mezclado con la cebra resulta excesivo.

Lo que no ha cambiado han sido las joyas, ha vuelto a lucir los pendientes y el anillo de Karen Hallam.

La Reina ha lucido un bolso de mano fucsia combinado con unos salones.

Cuando ocurren este tipo de cosas en el vestuario 'real', como el caso de este martes de tener dos outfits prácticamente iguales, me pregunto: ¿Nadie se da cuenta o lo hace con toda la intención? Y si es esto segundo: ¿a qué se debe? Se admiten opiniones.

