El tío del príncipe Carlos, objetivo del FBI: los archivos sensibles que desvelan que era gay

Se lo consideraba como el último virrey de India, pero también fue el mentor del príncipe Carlos (70 años) o tío del duque de Edimburgo. Él era Lord Mountbatten. Sin embargo, más allá de estos antecedentes biográficos y familiares, lo que de verdad llamó poderosamente la atención de los servicios de inteligencia estadounidenses fue su fuerte deseo por los chicos jóvenes. En esa línea, gracias a la investigación que emprendió el FBI verá la luz una dilatada y nueva biografía sobre el aristócrata que se publicará este próximo jueves en Reino Unido. Lo hará posible el historiador Andrew Lownie (58).

Este repaso por su vida y obra arranca en 1944 y llega hasta el atentado del IRA que terminó con la vida en 1979 de este virrey. Todo saltó por los aires justo un año antes de su fallecimiento, cuando, en plena II Guerra Mundial, fue nombrado Comandante Supremo Aliado del Sudeste Asiático por Winston Churchill. Ahí estaba a punto de escribirse una historia más lúgubre y secreta. Por eso, esta distinción, en opinión de la baronesa de Decies, quedaba invalidada por su "perversa atracción por los chicos jóvenes".

La portada del libro de Lownie que promociona en su Twitter.

"Lord Louis Mountbatten es conocido por ser un homosexual con una perversa atracción por los chicos jóvenes. En opinión de lady Decies, esta condición le incapacita para dirigir cualquier clase de operación militar", reza el primero de esos archivos del FBI que Andrew Lownie ha recolectado y puesto en orden. No es el único escrito que lo señala con dedo acusador; en 1968 varios testimonios de la época arrojaron luz sobre la homosexualidad de Mountbatten. Es el caso de, por ejemplo, Judith Listowel, esposa del que había sido secretario de estado de India, el conde de Listowel. Estos fueron los archivos que pudieron ver la luz, ya que hubo otros que no pasaron el filtro de la censura o la destrucción, como deslizaba The Times.

En la obra del historiador británico, que promete zarandear los cimientos en Reino Unido, recoge, de forma inédita, una entrevista con un hombre que sostiene haber mantenido una suerte de romance con el aristócrata en los años 70. Crucial será también la versión que aporte Ron Perks, el que fuera chófer de Mountbatten en 1948. Según su relato, uno de los destinos predilectos del mentor del príncipe Carlos era un burdel gay de Rabat. La investigación ahonda más allá y recoge la testificación de un chapero que conoció al tío del duque de Edimburgo y asegura que le gustaban los jóvenes con uniforme y que algunos de sus amigos le apodaron "Mountbottom".

Sin duda, un ingenioso eufemismo que mezcla su apellido oficial con el término inglés para acuñar la palabra del amante que practica posiciones pasivas, "bottom", trasero en inglés. En el libro de Andre Lownie también se abordará la relación que mantuvo Louis con el que fuera su mentor, Frederic Lawrence Long, un hombre casado y que por entonces tenía más de 30 años. Habrá que ver la aceptación de este libro y cuál es el revuelo que ocasiona.

