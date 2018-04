La bronca de Froilán en el AVE con un dirigente del PCE cuando se reía de la "peleíta" de las reinas

Froilán de Marichalar (19 años) viajó el pasado domingo 8 de abril a Málaga. Lo hizo unas horas después de visitar a su abuelo, el rey Juan Carlos (80), en el hospital de la Moraleja tras su operación quirúrgica de la rodilla derecha.

Felipe Froilán tomó el AVE de las 18.30 horas, allí coincidió con Ernesto Alba, Eduardo Zorrilla, Remedios Ramos y Antonia de Feo con quienes mantuvo un tenso enfrentamiento. Ha sido el propio Ernesto Alba, secretario general de Partido Comunista de Andalucía, quien ha relatado el episodio a través de su Twitter.

Ernesto Alba en un debate político. Redes sociales.

Según ha relatado, él y sus compañeros comenzaron a bromear sobre el vídeo viral de las reinas Letizia (45) y Sofía (79) y el efecto mediático que ha tenido. Ante estas bromas, Froilán espetó "Qué asco". Remedios Ramos, miembro de Izquierda Unida, le preguntó qué es lo que le daba asco. "Vosotros me dais asco", respondió él según el relato de Alba.

"Yo me vuelvo y le contesto, ¿qué te ocurre? ¿Algún problema? y nos contesta: ¿Qué os pasa a vosotros con esa risita que tenéis?", ha explicado Ernesto Alba en su cuenta de Twitter.

🚄 Lo que voy a contar a continuación es algo surrealista, nos ha ocurrido en el AVE Madrid-Malaga de las 18.30, cuando volvíamos del Comité Central del @elpce. Abro hilo⬇️ — Ernesto Alba (@Ernesto_Alba) 8 de abril de 2018

Según la versión del dirigente comunista, él y sus acompañantes decidieron no entrar en la discusión. "No teníamos ganas de problemas con alguien que de pronto empieza a insultarnos", cuenta Alba. Afirma que el sobrino del rey Felipe VI (50) no cesó en ese momento y continuó insultándoles.

"Lo escuchábamos detrás nuestra diciendo: 'Hijos de ...' 'Dais asco', todo era un tono provocador y chulesco, lo observábamos nervioso y hablando por teléfono decía: 'Estos son unos flojos'", afirma.

Aunque el mismo Ernesto Alba explica que no tiene ninguna prueba fotográfica de aquel momento sí cuenta con la confirmación de sus cuatro compañeros que según explica vivieron la bronca con Froilán.

[Más información: Los escoltas de Froilán no soportan su comportamiento y amenazan con dejarle]