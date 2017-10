Letizia no pone banderitas en plena crisis catalana

Es una de las contadas tradiciones que había continuado la reina Letizia (45 años), siguiendo el "ejemplo impagable" de su suegra: presidir una de las 18 mesas de cuestación del conocido como Día de la Banderita. Sin embargo, este año será distinto. La situación política, marcada por el desafío independentista de Cataluña, impedirá a la monarca cumplir con un compromiso implantado allá por los años 70.

Así lo han confirmado desde Zarzuela a JALEOS, que dejan claro que la ausencia de actos oficiales previstos en agenda para esta semana se hace extensible también a esta emblemática fecha, a pesar de tratarse de un evento de temática solidaria y benéfica y no una cuestión política.

La reina Letizia no acudirá de forma oficial a la cita, al no contar con "ningún acto programado" en su agenda para esta semana. Sí podría hacerlo a título personal y privado, tal y como dejan entrever desde Casa Real. Si los reyes lo desean, podrían pasear por las céntricas calles de Madrid como simples viandantes y acercarse hasta una de las mesas de cuestación a fin de saludar y colaborar con la causa.

Es la primera vez que la esposa de Felipe VI (49) rompe con la tradición y se ausenta de esta significativa cita por cuestiones estrictamente institucionales. La crisis catalana obligaba el pasado viernes a suspender la agenda oficial de los reyes. Desde que entró a formar parte de la Familia Real, en 2004, tan sólo en dos ocasiones más ha renunciado a presidir una mesa de cuestación de la Cruz Roja, aunque por razones puramente personales y familiares. Ocurrió en los años 2005 y 2006, los mismos en los que la reina se encontraba embarazada de sus hijas Leonor (11) y Sofía (10), respectivamente. El resto de ediciones ha contado con la presencia de Letizia, ya fuera en su condición de monarca o de princesa de Asturias.

Lo cierto es que esta ausencia se suma a la de la reina Sofía (78), tal y como ha podido saber este medio. Del mismo modo, la monarca emérita carece esta semana de actos oficiales. Esto no impediría sin embargo que pueda acercarse hasta una de las mesas a fin de dar visibilidad a un evento que este año ha perdido a sus principales reclamos, pues no todos los días uno puede recibir, de manos de una reina, la tradicional banderita -pegatina de la Cruz Roja que certifica la colaboración solidaria-. Este año, por tanto, el organismo verá reducida la que constituye para ellos la fuente de ingresos más importante de todo el año.

Lo que no deja claro Zarzuela es qué ocurre con la infanta Elena (53), pues ya no forma parte de la Familia Real como tal y por ello sus actos oficiales no corren de cuenta de la institución. Puede que esta vez las tres royals se dejen ver del mismo modo que lo han hecho otros años el rey Juan Carlos (79) y su hijo Felipe, es decir, como ciudadanos de a pie.