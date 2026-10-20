El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Atresmedia

Óscar Puente con Marc Giró y Vivas con Cristina Pardo: nuevo duelo televisivo (y político) entre laSexta y Antena 3

La Mesa de Antena 3 y Cara al show de laSexta, dos programas del grupo Atresmedia, protagonizarán este miércoles por la noche un duelo político.

Óscar Puente será entrevistado por Marc Giró, mientras que Juan Jesús Vivas acudirá al programa que presenta Cristina Pardo a la misma hora, a partir de las 23:00.

El ministro de Transportes charlará con el showman catalán sobre las elecciones del 29-N, además de las últimas incidencias ferroviarias, tal y como explica la cadena.

Puente, que precisamente fue protagonista de una sonadísima entrevista con Cristina Pardo hace unas semanas, hablará también de aspectos más desconocidos de su vida personal como su afición por la cocina y el golf.

La visita del dirigente socialista ha provocado polémica a raíz del sketch en el que se presta a bromear sobre las averías de Renfe.

De hecho, ha provocado el enfado de las víctimas de Adamuz: "Hace chistes con 46 muertos".

Además de Puente, el otro gran aliciente de Cara al show es la reaparición televisiva de María Patiño un año después.

La periodista hace balance de lo que ella misma define como una "travesía en el desierto" y desvela en qué ha invertido su tiempo libre, sus rutinas y obsesiones.

María Patiño regresa a la TV con 'Cara al show' de Marc Giró. Atresmedia

Marc Giró también recibe a Fito Páez, una de las mayores figuras del rock argentino.

Vivas, a Antena 3

Por su parte, Cristina Pardo hablará con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, 83 días después de la invasión que sufrió la ciudad los pasados 29 y 30 de julio.

Vivas actualizará la situación de Ceuta después de que ya lo hiciera el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Salvados. Vivas, por cierto, declinó participar en la grabación del programa.

Además de la visita del dirigente del PP, Pardo reunirá a Javier Clemente, Mariló Montero, Pepe Navarro y Bárbara Rey en una mesa en la que debatirán el coste de decir lo que uno piensa sin tapujos.

Por otra parte, Melani Olivares, Álvaro Muñoz Escassi y Máximo Huerta -junto a Pepe Navarro y Bárbara Rey- abordarán en otra mesa la cuestión sentimental: ¿es posible querer a alguien y aceptar que esté con otras personas?

El duelo televisivo entre La Mesa y Cara al show repetirá, de alguna manera, el que tuvieron El intermedio y El Hormiguero hace unas semanas cuando recibieron a Sánchez y Vivas, respectivamente.

En aquella ocasión, Vivas goleó a Sánchez y Pablo Motos a Wyoming, aunque el formato de laSexta logró su segundo mejor dato de audiencia del año.

La entrevista al presidente de Ceuta anotó un 17% en El Hormiguero, mientras que la visita del presidente del Gobierno firma un 12% en el espacio de laSexta.