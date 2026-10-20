Ya es oficial: la mejor película de ciencia ficción de la historia con 2 horas de duración ya está disponible en Prime Video

El espacio vuelve a demostrar que es uno de los escenarios más fascinantes para el cine. La ciencia ficción ha encontrado en Proyecto Salvación uno de sus grandes fenómenos recientes.

Esta superproducción, protagonizada por Ryan Gosling, ha logrado conquistar tanto a la crítica como al público y ya puede disfrutarse en Prime Video.

La película, que ha destacado entre los estrenos más comentados del año, traslada a los espectadores a una aventura espacial en la que el suspense, el humor y la emoción se entrelazan. Basada en la exitosa novela Project Hail Mary, de Andy Weir, la cinta combina los misterios del universo con una historia que va mucho más allá de la supervivencia.

‘Proyecto Salvación’, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller. IMDb

Con una duración de 2 horas y 36 minutos, la película está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, responsables de títulos como Spider Man: Un nuevo universo. El reparto está encabezado por Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung y Milena Vayntrub.

La historia sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta completamente solo a bordo de una nave espacial situada a años luz de la Tierra.

Desorientado y sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí, poco a poco comienza a recuperar la memoria mediante una serie de flashbacks que reconstruyen los acontecimientos previos a la misión.

Es entonces cuando descubre una realidad aterradora: el Sol se está apagando lentamente debido a una misteriosa sustancia que amenaza con extinguir toda la vida en la Tierra.

Convertido en la última esperanza de la humanidad, Ryland deberá utilizar todos sus conocimientos científicos para averiguar el origen del fenómeno y encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde.

En su viaje descubrirá que no está tan solo como creía y acabará forjando una inesperada amistad que cambiará por completo el rumbo de la misión y de su propia vida.

Uno de los grandes aciertos de la película es su capacidad para combinar conceptos científicos complejos con un toque cercano y entretenido. A diferencia de otras producciones del género, Proyecto Salvación no se limita a mostrar espectaculares secuencias espaciales.

La película pone el foco en la inteligencia, la cooperación y el ingenio como herramientas para superar una crisis de dimensiones planetarias.

Visualmente, el film destaca por sus impresionantes efectos especiales, el diseño de las naves y la recreación del espacio profundo. Muchos espectadores afirman que puede recordar a grandes referentes del género como Interstellar y Marte.

A ello se le suma la interpretación de Ryan Gosling, muy elogiada por la crítica por sostener prácticamente en solitario buena parte del metraje.