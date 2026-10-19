Ya es oficial: la mejor película de fantasía de la historia con 1 hora y 38 minutos de duración ya está disponible en Prime Video

Hay películas que consiguen mantenerse vivas en la memoria mucho después de su estreno. Historias que mezclan aventuras, amor, humor y personajes inolvidables, y que siguen encontrando nuevos espectadores décadas después de llegar a los cines.

Una de ellas es La princesa prometida, el clásico de fantasía y aventuras dirigida por Rob Reiner en 1987 que, con una duración de 98 minutos, se ha convertido en una de las películas más reconocibles de su género.

Su historia comienza con un gesto tan sencillo como universal. Un abuelo va a visitar a su nieto enfermo y decide leerle un cuento. Lo que parece una narración de aventuras más termina convirtiéndose en un viaje repleto de romance, duelos de espadas y personajes extraordinarios.

'La princesa prometida' Filmin

En el centro de la trama se encuentran Westley y Buttercup. Después de marcharse en busca de fortuna, Westley regresa dispuesto a marcharse con su amada, pero ella está a punto de casarse con el príncipe Humperdinck.

Para recuperarla, tendrá que enfrentarse a distintos obstáculos y a unos adversarios que convierten el camino en una aventura llena de sorpresas.

El reparto es otro de los grandes atractivos de la cinta. Cary Elwes interpreta a Westley y Robin Wright da vida a Buttercup, acompañados por Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Wallace Shawn, Christopher Guest y André el Gigante, entre otros.

Sus personajes y algunas de sus escenas más recordadas han contribuido a que la película siga formando parte de la cultura popular.

'La princesa prometida' Filmin

Uno de los motivos de su vigencia es que La princesa prometida no se limita a contar una historia de amor. También se ríe de los tópicos de los cuentos de hadas, combina la emoción con la comedia y construye una aventura que funciona.

El film está basado en la novela homónima publicada por William Goldman en 1973, quien también escribió el guion de la adaptación cinematográfica. Su mezcla de romance, aventura y humor ha permitido que la historia mantenga su atractivo con el paso de los años.

Con una duración de apenas una hora y 38 minutos, es una opción para quienes quieran recuperar un clásico sin embarcarse en una película especialmente larga. Eso sí, si quieres verla en España, está disponible bajo demanda en la plataforma Prime Video.

La princesa prometida demuestra que no hace falta efectos visuales espectaculares ni universos interminables para construir una aventura memorable. A veces basta un cuento, una historia de amor y un puñado de personajes inolvidables.