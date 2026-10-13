Hoy en Prime Video la película de fantasía y aventuras ambientada en la Edad Media y con 5 nominaciones a los Goya

La mitología, las leyendas y los misterios de la naturaleza se convierten en los grandes protagonistas de Irati, una película que propone un viaje a la Edad Media a través de una historia en la que la aventura y lo sobrenatural conviven con las creencias de las antiguas comunidades del norte.

Dirigida por Paul Urkijo Alijo, la cinta sorprendió con una gran propuesta audiovisual y consiguió cinco nominaciones a los Premios Goya.

Ambientada en el siglo VIII, la película traslada al espectador a un tiempo marcado por los enfrentamientos entre distintos pueblos, las luchas por el poder y la convivencia entre el cristianismo y las creencias paganas.

La historia arranca con un episodio decisivo para su protagonista. Eneko, un joven noble, pierde a su padre durante la batalla de Roncesvalles y asume la responsabilidad de recuperar su cuerpo.

La misión, sin embargo, no será sencilla. Para cumplirla deberá adentrarse en un territorio enigmático, donde las antiguas leyendas siguen vivas y las fuerzas de la naturaleza parecen obedecer a unas reglas propias.

Es entonces cuando aparece Irati, una joven que conoce los secretos del bosque y que se convierte en una figura clave para el desarrollo de la aventura.

Uno de los elementos más destacados de la película es precisamente la manera en la que recupera la mitología vasca y la integra en una narración de aventuras.

En lugar de utilizar la Edad Media únicamente como telón de fondo para las batallas y las disputas entre los personajes, Paul Urkijo construye un universo en el que las tradiciones, los seres mitológicos y la relación con la naturaleza tienen un peso esencial.

La película parte de una época de transformación, en la que el cristianismo se extiende por Europa mientras las antiguas creencias van perdiendo presencia.

En el reparto sobresalen Eneko Sagardoy, en el papel de Eneko, y Edurne Azkarate, que interpreta a Irati. También participan Itziar Ituño, Ramón Agirre, Nagore Aranburu, Kepa Errasti e Iñigo Aranbarri, entre otros intérpretes.

La película está inspirada libremente en el cómic El ciclo de Irati, de J. Muñoz Otaegui y Juan Luis Landa. Llegó a los cines españoles en el año 2023 y logró una destacada acogida, hasta convertirse en la película rodada en euskera más taquillera de la historia.

Con una duración de alrededor de una hora y 54 minutos y disponible en Prime Video, Irati es una opción para quienes disfrutan de las historias medievales, los mundos mitológicos y las aventuras protagonizadas por personajes que deben enfrentarse a lo desconocido.