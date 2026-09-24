RTVE, a la pelea de las tardes del fin de semana: el magacín que sustituye a 'Cine de Barrio' y rivalizará con 'Fiesta' y 'La Roca'

Emma García y Nuria Roca, presentadoras de Fiesta, en Telecinco, y La Roca, en laSexta, respectivamente, tendrán más competencia a partir del próximo sábado, 3 de octubre.

Será ese día cuando RTVE estrene Cosas nuestras, el magacín que ocupará el hueco de Cine de Barrio, el histórico contenedor de cine español que hasta ahora presentaba Inés Ballester y que ha sido defenestrado a La 2, pero sin tertulia en plató.

Aitor Albizua, presentador del concurso Cifras y letras, y Aida Bao, a quien la audiencia ha visto en La hora de La 1 y Mañaneros este verano, sustituyendo a Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz.

Cosas nuestras llevará el sello de Catorce Producciones, productora que hasta el mes de junio se encargaba de Aquí la tierra. Fue entonces cuando RTVE decidió internalizar el formato en manos de los profesionales de la casa.

El programa se emitirá los sábados y los domingos a partir de las 19:00 horas en La 1, una franja en la que, a partir de noviembre, también estará Alba Carrillo y Marta Márquez con Fuera de control, en La Séptima.

Se trata, por cierto, de un tramo donde suelen despuntar las ofertas de cine. El pasado sábado, por ejemplo, Fiesta promedió un 7,4% en Telecinco y La Roca un 3,9% en laSexta.

Cosas nuestras, explica RTVE, "ofrecerá una mirada cercana y entretenida a la realidad, con la actualidad como hilo conductor".

RTVE estrena ‘Cosas nuestras’, el nuevo programa de fin de semana de @La1_tve 🔥



🔸Aida Bao y Aitor Albizua se ponen al frente del nuevo espacio de actualidad, entretenimiento y servicio público.



🔸Desde el próximo sábado 3 de octubre, los sábados y domingos en directo a las… pic.twitter.com/czuUpIFZ9T — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 23, 2026

El formato combinará "información, curiosidades y entretenimiento con un tono cercano y accesible para todos los públicos".

A Aida Bao y Aitor Albizua estarán acompañados de varios colaboradores, "entre ellos algunos de los más destacados del programa de TVE".

El programa también tendrá un equipo de reporteros, que recorrerán España con conexiones en directo y reportajes grabados.

"Actualidad, sucesos, climatología, raíces, curiosidades, naturaleza, juegos y nostalgia tendrán su espacio en un programa que pretende poner el foco tanto en las grandes historias como las pequeñas cosas que forman parte de la vida cotidiana", señala la Corporación.

Con esta nueva oferta, RTVE traslada al fin de semana una fórmula que ya le ha dado buenos resultados en su programación diaria con espacios como Mañaneros 360, Directo al grano o Malas lenguas, reforzando así su apuesta por los magacines de actualidad.