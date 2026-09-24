Países Bajos confirma su vuelta a Eurovisión tras retirarse en 2026 y deja 'sola' a España, que mantiene su veto a Israel

Países Bajos volverá a participar en Eurovisión tras haberse retirado en 2026 en protesta por la participación de Israel, junto a otros cuatro países, entre ellos España.

El regreso del país, ganador en cinco ocasiones del certamen, deja 'sola' a España en su veto a Israel en el certamen, después de que el presidente de RTVE, José Pablo López, anunciase que está dispuesta a mantener su retirada un año más.

La decisión definitiva, no obstante, se tomará en el Consejo de Administración del ente público en las próximas semanas. Allí se debatirá, aunque será un mero trámite, ya que en este órgano existe una mayoría progresista.

Hasta ahora, Países Bajos, considerado el país más importante fuera del Big 5, era uno de los principales aliados de España dentro del debate sobre la participación de Israel en Eurovisión.

De los otros países que boicotearon Eurovisión, Eslovenia e Islandia aún no han decidido si participarán en 2027, mientras que Irlanda ya ha confirmado que causará baja.

NPO asume el control

Eso sí, Países Bajos volverá al concurso bajo la coordinación directa de la radiotelevisión pública NPO (el organismo que coordina las cadenas públicas neerlandesas), después de que Avrotros, responsable habitual de la candidatura en el festival, se retirara por la presencia en Israel.

La NPO ha confirmado la creación de un equipo independiente de expertos encargado de seleccionar al representante neerlandés y acompañado durante el proceso.

Además, el canal público NOS asumirá la cobertura de las semifinales y la final, separando por primera vez la organización de la candidatura de la cobertura periodística del certamen.

Según la NPO, esta separación permitirá que la NOS siga informando sobre Eurovisión y sobre los acontecimientos que rodean al certamen "de forma independiente y neutral".

Claude, representante de Países Bajos en 2025. EBU

"Eurovisión se creó para unir a las personas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora buscamos de nuevo esa conexión, prestando atención a lo que ocurre en el mundo y dando espacio al diálogo sobre ello", añadió De Ranitz.

La NPO defendió que su regreso permitirá también contribuir desde dentro a la evolución del certamen y "contribuir a dar forma y transmitir este rumbo".

Negativa de Avrotros

Avrotros, que tradicionalmente gestionaba la participación de Países Bajos, no formará parte del nuevo equipo encargado de preparar la candidatura de 2027.

La cadena confirmó a la NOS que mantiene la decisión adoptada semanas atrás y señaló que realizó entonces "una reflexión ética cuidadosa" basada en sus propias "normas y valores", por lo que corresponde ahora a las demás emisoras públicas realizar su propia valoración.

El director de Medios de la NPO, Jurre Bosman, defendió que es importante seguir formando parte "precisamente ahora" de un acontecimiento europeo que busca "unir a las personas" y que, según afirmó, pretende avanzar hacia un formato "que haga más justicia a los tiempos en los que vivimos".