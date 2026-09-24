Más de 727 millones de visualizaciones en el mundo: número 1 en streaming y un éxito con 2 horas y 12 minutos

'The Mandalorian and Grogu' está siendo un éxito en streaming. La última película de Star Wars, que no tuvo demasiada fortuna en cines posicionándose como la menos taquillera de la saga con sus 345 millones de dólares a nivel mundial, es un fenómeno en su hogar de origen y ha conquistado el mundo entero.

Tras su estreno en Disney+, la película de Jon Favreau, que funciona como una especie de temporada 4 de la serie original -aunque sin serlo realmente- ha cosechado 727 millones de minutos vistos en el servicio de la Casa del Ratón: es el segundo mejor lanzamiento en digital del planeta y lo más destacado de la plataforma como número 1.

A pesar de que había dudas sobre cómo sería acogida la producción liderada por Pedro Pascal en términos interpretativos, el público ha acabado respondiendo maravillosamente bien a esta nueva aventura del mandaloriano que recupera lo mejor de la serie de televisión.

Del fracaso al éxito absoluto

Este pelotazo, sin duda, refuerza la idea de que acabaremos viendo más episodios de 'The Mandalorian' en el futuro a través de más temporadas: el hogar del cazarrecompensas es la pequeña pantalla -donde más brilla- y en su zona de confort es éxito garantizado.

El mismo Jon Favreau, de hecho, ya admitió tener planes sobre la mesa para desarrollar esa temporada 4 real con Pedro Pascal y su fiel compañero Grogu. Sin embargo, desde Disney todavía no han dado luz verde al proyecto, aunque tiene sentido teniendo en cuenta que la compañía está pasando por una reestructuración tras la salida de Bob Iger.

Lo que está claro es que las películas del mandaloriano van a quedar descartadas y aparcadas por ahora. Trasladar la serie a la gran pantalla a través de un formato cinematográfico no ha dado resultados, pero mantener su formato original, de modo que Star Wars va a seguir por otros caminos.

Es más, actualmente, bajo el manto y visión de Dave Filoni, la saga de ciencia ficción de George Lucas está preparando varias nuevas películas para estirar la trilogía de secuelas con nuevos personajes y aventuras, más allá de la familia Skywalker para romper con ciertos estilemas clásicos.

En cualquier caso, 'The Mandalorian and Grogu' ha firmado una remontada histórica, dominando el streaming de todo el mundo y convirtiéndose en un pilar y reclamo para Disney+, plataforma que seguro habrá notado un gran empujón tras la llegada de la producción de Favreau a su catálogo, sobre todo en visualizaciones.