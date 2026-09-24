Hoy en Netflix la alternativa a 'El Señor de los Anillos': un universo de fantasía y orcos que adapta la saga más famosa

Universal y Legendary, con Duncan Jones, como director y máximo responsable, intentó crear una nueva saga de fantasía adaptando el inmenso mundo de 'Warcraft' para perseguir el éxito de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit' en la gran pantalla.

El videojuego de Blizzard es uno de los más exitosos y famosos de la historia del medio, pero su salto a los cines fue precipitado y no funcionó como se esperaba a pesar de las altas expectativas de los estudios involucrados.

Con una apuesta de puro CGI, de igual manera que hizo Peter Jackson con la mencionada trilogía protagonizada por Martin Freeman, Jones representó al mundo de Azeroth a través de un fantástico abrumador y sumamente ambicioso, con unos orcos cargados de humanidad y una trama llena de adrenalina.

Con Travis Fimmel como principal protagonista, acompañado de otras estrellas como Toby Kebbell, Paula Patton, Ben Foster y Dominic Cooper, 'Warcraft: El origen' cuenta con una sólida historia que permite al gran público adentrarse por primera vez en uno de los pilares del fantástico en el sector del videojuego.

Una fantasía a gran escala

Disponible en Netflix en España, la película nos traslada al reino de Azeroth, que está a punto de entrar en guerra para enfrentarse a unos terribles invasores: orcos guerreros que han dejado su destruido mundo para colonizar otro.

Al abrirse un portal que conecta ambos mundos, un ejército se enfrenta a la destrucción, y el otro, a la extinción. En ese contexto, dos héroes, uno en cada bando, están a punto de chocar en un enfrentamiento que cambiará el destino de su familia, su pueblo y su hogar.

A través de una trama repleta de engaños, traiciones y épica, arranca una saga de poder y sacrificio donde se descubren las numerosas caras de la guerra y donde cada uno lucha por lo suyo para buscar lo mejor para su gente.

A pesar de que la producción no tuvo un pésimo rendimiento en taquilla, cosechando 439 millones de dólares a nivel mundial, la crítica tumbó el proyecto debido a sus evidentes conflictos creativos, admitidos por el mismo Duncan Jones tras su estreno en cines.

La idea inicial era trazar una hoja de ruta con 'Warcraft: El origen' para así iniciar una nueva saga cinematográfica para explotar la obra de Blizzard también en la gran pantalla. Sin embargo, debido al caos que supuso desarrollar la primera entrega, las majors tomaron la decisión de no seguir adelante.

Ahora, la película de 'Warcraft' queda como único superviviente de esa visión inicial y como una muestra de lo que pudo ser y no fue.