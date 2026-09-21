Hoy en Netflix: uno de los mayores éxitos de acción y fantasía con una quinta temporada confirmada

Netflix cuenta entre su catálogo con algunas de las grandes sagas de fantasía de los últimos años, pero pocas han conseguido generar tanta conversación como la historia protagonizada por el brujo Geralt de Rivia.

Del estilo del gran éxito de Juego de Tronos, la serie de la que hablamos es muy fácil de ver y no querrás que los capítulos acaben nunca.

Acción, criaturas sobrenaturales, magia y grandes batallas se mezclan en El Brujo, una producción que se convirtió rápidamente en uno de los títulos más reconocibles de la plataforma.

'The Witcher'. Netflix

La ficción adapta el universo creado por el escritor polaco Andrzej Sapkowski y sigue los pasos de Geralt, un cazador de monstruos que recorre un mundo marcado por conflictos políticos, guerras y fuerzas sobrenaturales.

Su camino termina cruzándose con personajes fundamentales para la historia, especialmente Yennefer y Ciri, formando uno de los principales ejes de la trama.

Desde su estreno, la serie ha logrado convertirse en una de las grandes apuestas de fantasía de Netflix. Su combinación de acción, aventuras y elementos propios del género fantástico ha conseguido mantener a sus seguidores pendientes de la evolución de sus protagonistas y de los nuevos peligros a los que tienen que enfrentarse.

Uno de los elementos más reconocibles de la producción es precisamente su protagonista. Geralt de Rivia es un personaje acostumbrado a enfrentarse a criaturas peligrosas a cambio de dinero, aunque sus aventuras terminan llevándolo mucho más lejos de lo que inicialmente podía imaginar.

La serie también ha destacado por sus escenarios, sus secuencias de combate y la construcción de un universo en el que conviven humanos, elfos, monstruos y diferentes criaturas fantásticas. Una combinación que ha permitido a la producción mantenerse como uno de los referentes recientes de la fantasía televisiva.

En la cuarta temporada la producción experimentó un cambio significativo al sustituir a Henry Cavill por Liam Hemsworth en el papel protagonista. A día de hoy se desconocen los motivos reales por los que su primer protagonista, declarado fan de los libros, decidió marcharse.

Pese a esto, la historia no terminó. Netflix confirmó una quinta temporada, que será además la última de la serie. La producción continuará así el recorrido de Geralt antes de poner el punto final a la adaptación televisiva.

Mientras tanto, 'The Witcher', conocida en España como El brujo, continúa disponible en Netflix para quienes quieran regresar al continente y seguir las aventuras de Geralt, Ciri y Yennefer antes de afrontar sus últimos capítulos.