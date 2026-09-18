Hoy en La 1 el documental sobre el crimen más enigmático de España: 60 minutos que revelan la tragedia de un poeta

Noventa años después de la noche en que se silenció al poeta más influyente de la literatura española, La 1 y RTVE Play estrenan este viernes a las 22:50h "Lorca, las horas perdidas.

Se trata de una película documental rodada en clave de 'true crime' que desentierra los secretos, las órdenes implícitas y las traiciones que condujeron a la ejecución de Federico García Lorca en el verano de 1936.

Esta obra audiovisual transciende la biografía convencional para adentrarse de lleno en las sombras que, casi un siglo después, aún rodean el crimen del dramaturgo.

Para arrojar luz sobre sobre esta herida abierta en la historia de España, RTVE estrena en prime time esta película documental, una rigurosa coproducción junto a El Rugido Producciones, dirigida por Nahúm Varas y Alba Vega Gómez.

El documental se enmarca en 'Lo hacemos público', la nueva apuesta del canal principal para documentales históricos de gran formato.

Un enfoque 'true crime'

Alejándose del clásico formato biográfico convencional, la producción adopta los códigos narrativos del true crime, el género documental de investigación criminal.

La narrativa reconstruye minuciosamente la fatídica cuenta atrás del verano de 1936: desde la detención del poeta en la casa de la familia Rosales hasta el traslado a Viznar y la posterior ejecución al alba, junto a tres de sus compañeros.

A través de una rigurosa investigación histórica y multidisciplinar, la producción trata de identificar quiénes ordenaron su arresto, cuál fue el papel de los ejecutores y qué motivaciones políticas y personales precipitaron la tragedia.

El documental se completa con los análisis y testimonios de destacadas figuras de referencia, entre las que se encuentran el hispanista Ian Gibson, el cantautor Joaquín Sabina, la cineasta Paula Ortiz y el escritor Benjamín Prado.

El actor Ángel Ruiz interpreta al poeta en 'Lorca, las horas perdidas'. El Rugido Producciones

En el apartado estético, la cinta destaca por una ambiciosa ambientación visual y técnica. El actor Ángel Ruiz vuelve a encarnar a Federico García Lorca, tras haber fascinado al público con su interpretación en las series El Ministerio del Tiempo y Ena.

Ruiz se convierte en el hilo conductor del relato, no solo a través de recreaciones históricas de atmósfera opresiva, sino poniendo su voz en off en la narración del relato.

Esta combinación dramatizada transporta al espectador a los oscuros caminos de tierra andaluces, alumbrados por los faros de los coches en la noche de su fusilamiento.

Noventa años después de aquella madrugada de agosto en que Lorca fue conducido, sin juicio y sin sentencia, hacia un barranco de Viznar, 'Lorca, las horas perdidas' busca dar respuesta a las grandes incógnitas del suceso.