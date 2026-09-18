Giro histórico en 'MasterChef': el 'Junior' abandona RTVE y se muda a Disney+ después de 11 temporadas

Movimiento histórico en torno a MasterChef. Por primera vez, la franquicia culinaria se desvincula de la televisión pública, donde se han emitido hasta ahora las diferentes versiones del talent producido por Shine Iberia.

La próxima edición de MasterChef Junior dará el salto al mundo del streaming y se ofrecerá de forma "exclusiva" en Disney+, tal y como confirmó la propia compañía este jueves 17.

El formato se despide así de RTVE después de once temporadas, tras el acuerdo alcanzado entre la plataforma de The Walt Disney Company y Shine Iberia, productora liderada por Macarena Rey.

La alianza, sin embargo, no afecta al resto de versiones de la franquicia. La intención es que tanto la edición de anónimos como MasterChef Celebrity continúen emitiéndose en La 1, por lo que el movimiento se limita, de momento, al concurso infantil.

Ahora mismo, por cierto, se está emitiendo en La 1 la versión de Leyendas de MasterChef Celebrity, con motivo de su décimo aniversario.

Fue el pasado mes de junio cuando Shine Iberia abrió el casting para seleccionar a los niños que participarían en la duodécima edición.

En aquel momento, todo apuntaba a que RTVE había renovado el programa, aunque no se llegó a aclarar dónde se produciría finalmente su emisión.

El cambio de plataforma llega después de que RTVE decidiera dar descanso al formato durante las pasadas Navidades, en un contexto de pérdida de audiencia en sus últimas entregas.

La undécima edición, en la que se proclamó vencedora Valentina Salazar, cerró con una media del 8,6% de cuota de pantalla y 708.000 espectadores.

'MasterChef Junior'. RTVE

'MasterChef' en Disney+

Con la adquisición de MasterChef Junior, Disney+ continúa reforzando su apuesta por una de las franquicias de Shine Iberia, compañía integrada en Banijay Entertainment. La plataforma ya había estrechado su relación con el universo de MasterChef en España durante los últimos meses.

A finales de marzo de este año, Disney+ anunció un acuerdo con RTVE para incorporar a su catálogo determinados programas y series de La 1 apenas un día después de su emisión en abierto.

Entre los títulos incluidos en ese acuerdo se encontraba precisamente MasterChef 14, correspondiente a la edición de anónimos.

Ahora, la llegada de MasterChef Junior supone un paso más en esa relación y, al mismo tiempo, un cambio inédito para la franquicia en España: por primera vez, una de sus principales versiones tendrá su ventana de emisión exclusivamente en una plataforma de streaming.