Irlanda confirma que no participará en Eurovisión 2027, mientras España mantiene en duda su regreso al festival

Irlanda no participará en el Festival de Eurovisión 2027, que se celebrará en la ciudad búlgara de Burgas el próximo mes de mayo. Tampoco emitirá el certamen.

Así lo ha confirmado este jueves, 17 de septiembre, la televisión pública irlandesa Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), cuya decisión de apartarse del festival mientras Israel continúe participando sigue en firme.

La corporación ha señalado que su postura "se mantiene sin cambios" ante la situación humanitaria en Gaza.

Será el segundo año consecutivo en el que Irlanda cause baja en Eurovisión, después de no participar en la edición de 2026, celebrada en Viena, ni retransmitirla a través de RTÉ.

La decisión de Irlanda llega poco más de un mes después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunciara cambios en la normativa de cara a la próxima edición.

Eurovisión eliminó la garantía histórica de que el país ganador acoja automáticamente la siguiente edición cuando existan circunstancias que puedan comprometer la seguridad.

La nueva normativa establece expresamente que el vencedor podrá quedar excluido como sede si un conflicto armado, una "situación geopolítica sensible" u otras circunstancias afectan a la seguridad, estabilidad o integridad del país o de su entorno regional.

Como se decía más arriba, el próximo festival se celebrará en Burgas, Bulgaria, después de que el país se impusiera en la edición de 2026 gracias a Dara y su Bangaranga.

La UER ha fijado la gran final para el sábado 15 de mayo de 2027, mientras que las semifinales tendrán lugar los días 11 y 13.

España, pendiente de su regreso

Mientras tanto, el futuro de España en el festival sigue en el aire. Como ocurriera con Irlanda, RTVE acordó en septiembre de 2025 retirar a España de Eurovisión si Israel continuaba participando.

España se sumó entonces a Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos, que también habían anunciado su retirada de la edición de 2026 en protesta por la participación de Israel.

Melody en Eurovisión 2025. UER

Por el momento, RTVE, con José Pablo López al frente, no ha anunciado si mantendrá su posición de cara a Eurovisión 2027. La decisión queda, por tanto, pendiente de la evolución de la situación y de las próximas decisiones de la UER.

El Consejo de Administración de RTVE aprobó en septiembre de 2025 que España se retiraría del festival si Israel participaba, una medida que también contemplaba que la Corporación dejara de emitir el certamen. El acuerdo salió adelante por mayoría absoluta, con diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

No sería, sin embargo, hasta el mes de diciembre, cuando la Corporación confirmó su histórico adiós a Eurovisión, después de que los miembros de la UER rechazaran vetar la participación de Israel en el certamen.