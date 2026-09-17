Iker Jiménez bate a Broncano por segundo día consecutivo: ¿se empieza a cocinar un vuelco en la batalla por el 'access'?

El pulso por la audiencia en el access prime time se ha abierto en los primeros compases de la temporada, haciendo mucho más interesante una batalla que, hasta ahora, parecía cosa de dos.

No está en juego el liderazgo de la franja, porque ahí continúa imbatible Pablo Motos con El Hormiguero. La pelea interesante se encuentra en el segundo puesto, hasta ahora propiedad de David Broncano y La Revuelta.

Los responsables de que el escenario haya cambiado tienen nombre y apellidos: Iker Jiménez y Carmen Porter.

Horizonte ha comenzado el curso con la misma fuerza con la que terminó el anterior. El programa de actualidad de Cuatro arrancó la temporada disparado a raíz del asalto masivo a Ceuta a finales de julio.

El formato no solo está funcionando bien, sino que empieza a acechar seriamente a La Revuelta. De hecho, Iker Jiménez batió este miércoles a Broncano por segundo día consecutivo.

Con El Hormiguero al frente (12,1%) en Antena 3, Horizonte se apuntó la plata del access (10,2%), firmando el segundo mejor resultado de lo que llevamos de curso.

La Revuelta, por su parte, volvió a quedarse por debajo de la barrera del doble dígito (9,7%).

#Horizonte sigue BRI-LLAN-DO en el access de @cuatro llevándose al 10.2% de cuota, 1.161.000 y 3.198.000 espectadores únicos



➡️ 2º mejor dato de temporada



🔝 Es la 2ª OPCIÓN ENTRE TODAS LAS CADENAS#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Q0MibDfGbI — Dos30' (@Dos30TV) September 17, 2026

#LaRevueltaTVE en la noche de @la1_tve alcanza un 9.7% de share y congrega una media de 1.101.000 espectadores



⚡️ Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/wH5CzurNIb — Dos30' (@Dos30TV) September 17, 2026

Y hay más: el programa de La 1 fue la cuarta opción de la franja, después de ser superado también por First Dates (9,8%), en Telecinco.

En el tramo de emisión de La Revuelta, el reparto de audiencia fue el siguiente: Antena 3 lideró con un 11,8%; Cuatro se situó en segunda posición con un 10,4%; Telecinco marcó un 9,9%; La 1 registró un 9,7% y el Barça-Racing alcanzó un 8,9% en DAZN.

Los dos traspiés de La Revuelta se han producido, además, en dos jornadas condicionadas por el fútbol. El martes fue el Real Madrid y ayer le tocó el turno al FC Barcelona.

Ahora queda por comprobar si las victorias de Horizonte son algo puntual. A finales de junio, Jiménez ya se apuntó dos triunfos frente a Broncano, los días 22 y 24. La duda ahora es si estamos ante nuevos tropiezos aislados de La Revuelta o si empieza a cocinarse un vuelco en el access.

Subidón de 'Horizonte'

Hay otro elemento que puede resultar determinante. Desde esta semana, Mediaset ha adelantado la hora de inicio de Horizonte a las 21:10 horas, aunque ha optado por trocear en dos partes la emisión del programa.

Y la expansión no termina ahí. El formato también pasará a emitirse los viernes, con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero al frente.

Iker Jiménez y Carmen Porter en 'Horizonte'. Captura Cuatro

El movimiento confirma el creciente peso de Horizonte dentro de la estrategia de Mediaset con Cuatro.

El programa de Iker Jiménez no ha dejado de ganar audiencia desde que el grupo de Fuencarral tomó la arriesgada decisión de llevarlo al access de Cuatro en enero, un territorio en el que First Dates había creado un hábito durante una década.

En La Revuelta, por cierto, se ha empezado a bromear con su futuro en La 1, asegurando ante su público que esta podría ser su última temporada en la cadena pública por una hipotética victoria de la derecha en las próximas elecciones.

Sus rostros han bromeado con la posibilidad de que, si Pedro Sánchez deja el Gobierno, ellos también salgan de la parrilla. En cualquier caso, el programa se renovó hasta 2028.