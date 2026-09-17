La cuenta atrás de Federico García Lorca: un 'true crime' con un único asesino confeso

El arranque de Lorca, las horas perdidas, la nueva película documental de RTVE sobre el asesinato de Federico García Lorca al comenzar la Guerra Civil, nos lleva a unos caminos de tierra una noche sin luna del verano en guerra de 1936.

El poeta más universal de una España que aquella madrugada llevaba un mes desangrándose, el creador de Romancero gitano, Bodas de Sangre e hijo de un acaudalado terrateniente de la Vega de Granada, es arrastrado, con nocturnidad y sin juicio, a una tumba secreta.

Sigue desaparecido, como si la historia real siguiera los pasos premonitorios de su propia Fábula y rueda de los tres amigos, incluida en su libro Poeta en Nueva York (1929/1930).

“Cuando se hundieron las formas puras/ bajo el cri cri de las margaritas, / comprendí que me habían asesinado. /Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias /abrieron los toneles y los armarios,/destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro./Ya no me encontraron./¿No me encontraron?/No. No me encontraron/ pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba...

El Rugido Producciones, dirigido por Miguel Toral, ha elaborado este documental tras una propuesta inicial del periodista Ildefonso Olmedo , convirtiéndolo en un true crime imprescindible para entender qué ocurrió esos días.

Lorca, las horas perdidas, es un documental de 64 minutos de investigación histórica rigurosa, testimonios de hasta 23 conocedores de la obra del poeta, reconstrucción de escenas reales y la realización de la fotografía que nadie pudo hacer.

Se trata del fusilamiento de cuatro hombres alumbrados por los faros de dos coches cuando España llevaba apenas un mes de guerra fratricida.

El actor Ángel Ruiz da vida a Federico García Lorca en el documental. El Rugido Producciones

La instantánea ‘goyesca’ es obra del especialista en fotografía de batallas históricas Jordi Bru.

En las recreaciones Lorca está interpretado por Ángel Ruiz, actor que ya hizo del genial poeta para RTVE en El Ministerio del tiempo y Ena.

Y la película, que ha sido dirigida por Nahum Varas Mazagatos con Ildefonso Olmedo como subdirector y asesor de guión, es la renovada propuesta documental de La1 al cumplirse 90 años de la ejecución clandestina y extrajudicial del autor de Romancero Gitano.

Le pegaron dos tiros a bocajarro, con nocturnidad y alevosía, junto a un maestro de escuela y dos anarquistas. Y el nombre de quien lo ejecuta, emparentado con el padre de Federico, ya estaba escrito en la última obra de teatro del genio granadino: Antonio Benavides.

Testimonio exclusivo

La película documental, que está previsto que se emita este viernes a las 22.50 horas en La1, tras la emisión de Los archivos secretos del NO-DO, incluye un dramatis personae completo del true crime más universal de la Guerra Civil española.

Incorpora, además, el testimonio exclusivo de un nieto de uno de los guardias de asalto que formó parte del piquete que ejecutó al poeta, un maestro de escuela de nombre Dióscoro Galindo y los anarquistas Juan Arcoya y Francisco Galadí.

Por primera vez, un descendiente de los verdugos rompe 90 años de silencio y habla de cómo aquellos hechos terribles de su abuelo marcaron para siempre también a todo su linaje.

Explica cómo pese al secreto de familia que era el asunto él llegó a descubrir el papel de su abuelo y cuenta a cámara por qué es hora de pedir perdón y buscar expiación y reconciliación.

Recreación del fusilamiento en 'Lorca, las horas perdidas'. El Rugido Producciones

Se siente especialmente sensible, dice, con la tragedia del maestro de escuela fusilado junto al poeta.

Lorca, las horas perdidas está concebido también como una cuenta atrás de 33 días y 16 horas cargada de elementos premonitorios que vienen de lejos, pues reconstruye todas las horas clave en los hechos que conducen a Federico desde la casa familiar de verano en la Huerta de San Vicente (9 de agosto de 1936) a un barranco a las afueras de Granada en la madrugada del 16 al 17 de agosto, un día antes de la fecha oficial del asesinato.

El crimen sin castigo es narrado, entre otros, por el investigador histórico (Miguel Caballero) que ha puesto rostro a todos los miembros del pelotón de fusilamiento (identificando entre ellos al ‘pariente’ falangista que reconoció haberle dado "dos tiros en la cabeza al cabezón”).

También, entre los muchos entrevistados (Joaquín Sabina es uno de ellos), aparecen las reflexiones y el relato del hispanista irlandés autor de la primera gran biografía de Lorca allá por 1971, y que desde entonces no ha dejado de buscar todas las circunstancias que rodearon el crimen.

Joaquín Sabina participa en 'Lorca, las horas perdidas'. El Rugido Producciones

Y se aportan igualmente datos precisos de los últimos minutos de vida del "desaparecido más llorado del mundo", según palabras del propio Ian Gibson.

Las investigaciones de los miembros del pelotón de ejecución (con siete identificados con sus hojas de servicio) viene acompañada de los expedientes militares de todos ellos, cedidos por Caballero, y los documentos oficiales que ayudan a situarlos en el lugar del crimen aquella noche en que la luna cruzaba el cielo en cuarto menguante.

En Las horas perdidas se aportan igualmente datos precisos de cómo algunas verdades consideradas incuestionables en el relato que la dictadura y otras investigaciones establecieron sobre lo acontecido no tienen consistencia y se pueden considerar falsas.

Los propios expertos convocados explican cuánto hay de verdad y de mentira en las acusaciones con las que el franquismo quiso justificar en 1965 el fusilamiento de Lorca, acusándole de masón, homosexual y socialista. Y se aclara con precisión el papel que juegan en el true crime los odios de la Vega de Granada, donde el padre de Lorca era un potentado hecho a sí mismo.

Memoria histórica

Además de testimonios sonoros de protagonistas de los hechos (el capitán Nestares y el célebre Manolillo el comonista, falso enterrador de Lorca), se muestran datos precisos y contrastados de dos acontecimientos fundamentales en el calvario final de Federico.

Estos son la irrupción violenta de un grupo de golpistas en la huerta de San Vicente, que llevan a Lorca a pedir refugio a su amigo falangista y poeta Luis Rosales, y la participación en el mismo piquete de ejecución de un pariente del padre del poeta a su vez conectado con sus familias rivales en la Vega, los Roldán y los Alba, retratados estos en la última obra teatral que escribió Lorca: La familia de Bernarda Alba.

'Lorca, las horas perdidas'. El Rugido Producciones

“La gota que colmó el vaso”, al decir de Caballero, convencido de que todas las claves del asesinato están en Granada, la patria chica de la que el poeta dijo en ese 1936 que era un lugar “donde se agita actualmente la peor burguesía de España”.

“Lo asesinaron por envidia”, sentencia Gabriel del Pozo, autor del libro Lorca, el último paseo.

El documental cuenta además con la participación de investigadores, historiadores y diferentes personalidades de la cultura, entre ellos, Joaquín Sabina, Paula Ortiz, Benjamín Prado, Víctor Clavijo e Israel Fernández.

La producción, realizada por RTVE en colaboración con El Rugido Producciones, pretende además que la investigación sobre Lorca trascienda la figura del escritor y se convierta en un relato sobre la memoria histórica y la Guerra Civil.