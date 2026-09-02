Ya es oficial: en marcha otra secuela de uno de los mayores éxitos de la ciencia ficción y el terror tras 9 años de espera

Se acabó la espera: Ridley Scott confirma su regreso a la saga 'Alien' tras mantenerse apartado de la dirección de la misma desde 2017. A pesar del éxito de 'Alien: Romulus' con Fede Álvarez, el también responsable de 'Gladiator 2' ha tomado la decisión de retomar la historia de David, el androide interpretado por Michael Fassbender en la precuela.

Si bien es cierto que parecía que el nuevo enfoque de la franquicia había sido un éxito, con la producción del mencionado Álvarez cosechando la friolera de 350 millones de dólares en la taquilla mundial, Scott afirma que el xenoformo "necesita ayuda" y quiere completar su soñada trilogía con una secuela directa de 'Alien: Covenant'.

A través de unas recientes declaraciones, el cineasta confirma que ya está trabajando en la nueva película de 'Alien' con un reenfoque total: seguirá a David, una vez más, y la creación de su soñado mundo de monstruos y criaturas tras el cierre de la mencionada 'Covenant'.

Aunque los detalles de la trama son todavía escasos, todo apunta a que estamos ante una de las películas más importantes de la serie cinematográfica, puesto que será aquí donde veremos el nacimiento de la gran "civilización" de xenomorfos con el personaje de Fassbender jugando a ser Dios.

Ridley Scott confirma la secuela de 'Alien: Covenant'

Por ahora, no hay ninguna fecha de estreno anunciada oficialmente, pero no se espera que la producción llegue pronto teniendo en cuenta que Scott tiene una de las agendas más apretadas de Hollywood y tiene varios proyectos en marcha.

No obstante, el cineasta se ha mostrado contento por poder regresar a 'Alien', tras haber firmado la que es considerada la mejor película de la saga y, a su vez, la también más taquillera con 'Prometheus', para dar carpetazo al relato del androide más temido de la ciencia ficción.

Lo que ahora queda en el aire, por otro lado, es la continuación de 'Alien: Romulus'. Supuestamente, la secuela de la superproducción de 20th Century Studios era la siguiente parada de 'Alien', pero ahora, con la reentrada de Scott, todo ha cambiado.

Puede que ambas películas puedan convivir próximamente en la gran pantalla, pero realmente las intenciones del director de 'El octavo pasajero' parecen diferentes: quiere "ayudar" al futuro de la saga llevando la historia de nuevo por su imaginario.

En cualquier caso, para ir calentando motores, es recomendable revisionar 'Prometheus' y la mencionada 'Covenant' en streaming para retomar la historia de David. Ambos largometrajes están disponibles en Disney+.