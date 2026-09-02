Juanjo Artero, 61 años: "Mi padre fue el cirujano que cerró los ojos a Franco y mi madre llevaba el peso de la familia en casa"

Hay series que permanecen en el imaginario colectivo pese al paso del tiempo. Una de ellas es Verano azul, la mítica ficción dirigida por Antonio Mercero que La 2 ha recuperado 45 años después de su estreno.

En plena recta final del verano, la televisión pública ha recuperado las aventuras de Javi, Pancho, Chanquete, Bea, Desi, Tito y Piraña en un nuevo pase.

La serie sigue rindiendo bien en audiencia, una prueba de que su legado permanece vivo.

Uno de sus protagonistas fue Juanjo Artero. El actor madrileño comenzó su carrera interpretando a Javi cuando tenía solo 14 años. "Era un niño de 14 años, muy feliz", recuerda.

Acababa de participar en una obra de teatro para el colegio y ya empezaba a fantasear con ser actor. "Era un chaval inocente e ilusionado", aseguraba en una entrevista con El Progreso de Lugo.

Juanjo Artero, a la izquierda, en 'Verano azul'. RTVE

En aquella conversación, Artero reconocía que tenía algo de Javi: "La verdad es que sí era travieso. Éramos cuatro hermanos, tres chicos, y el equipo de fútbol lo teníamos montado".

Su infancia transcurrió entre juegos y salidas por el barrio, muy cerca del río Manzanares. "Estábamos llenos de ganas de vivir".

Más de cuatro décadas después, Juanjo asegura que no le molesta que el personaje de Verano azul le siga acompañando.

"Forma parte de mi currículum, es bonito", dice a Pronto con motivo del estreno teatral de El club de los poetas muertos.

Juanjo Artero, Tito Valverde y Marcial Álvarez en 'El Comisario'. Telecinco

Su familia fue fundamental durante su infancia. Su padre, Gabriel Artero Cifuentes, era cirujano del Ejército del Aire y formó parte del equipo médico que atendió a Francisco Franco durante sus últimas horas de vida.

"Él le cerró los ojos", dijo en la revista Hola. "También le puso un marcapasos a La Pasionaria. Trató a policías, a gente que había hecho un atentado... A todo el mundo, porque un médico tiene que salvar vidas".

Pero Artero reivindica especialmente a su madre. "Mi casa era un matriarcado". Ella llevaba "todo el peso de la familia y de la economía doméstica" y era "el pegamento de la familia".

De ella, dice, heredó "la responsabilidad y la disciplina". También destaca la educación en igualdad que recibió junto a su hermana.

Pese a que la fama le llegó muy pronto, Artero supo mantener los pies en la tierra. "Mi familia fue la que me ayudó a mantener los pies en la tierra", explica.

Durante el rodaje, fueron sus abuelos quienes se trasladaron con él a Nerja y se encargaron de mantener una estricta disciplina.

Hábitos saludables

Ahora, el intérprete mantiene una vida activa. "Me gusta cuidarme, he hecho mucho deporte. Mi profesión me lo ha permitido, he vivido de las rentas".

Procura ir al gimnasio y hacer ejercicio, aunque admite que unas veces lo consigue más y otras menos. "Tengo buena genética".

Juanjo Artero en 'Verano Azul'. RTVE

Tampoco siente que la profesión le haya hecho perder momentos importantes. "Para nada", responde cuando se le pregunta si siente que se ha perdido cosas.

Durante El comisario, recuerda, "llegaba a tiempo de bañarlos y contarles cuentos".

Su padre, médico, tenía guardias muy largas y él recuerda haberle echado de menos: "Creo que mis hijas me han tenido a mí más".