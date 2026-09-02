Cristina Pardo: "Óscar Puente ha puesto fecha de caducidad a Sánchez, no le veo de sustituto porque es un maleducado"

Cristina Pardo afronta una nueva etapa televisiva con el estreno de La Mesa en Antena 3 este miércoles (23:00), tras dos décadas vinculada a laSexta.

Se trata de un formato de actualidad con el que la cadena recupera un programa semanal en directo. "Lo pedía a gritos", asegura Luz Aldama, directora de Programas de Actualidad de Atresmedia.

La mesa —un "coche fantástico" para Cristina Pardo— vertebrará los contenidos del programa, que contará con Carlos Alsina y Vicente Vallés como grandes reclamos en su debut, en un momento en el que Ceuta marca la agenda.

"Sánchez tendría que haber interrumpido sus vacaciones", asegura Pardo a EL ESPAÑOL. "Se ha reaccionado tarde y con poca empatía por parte del Gobierno".

Sobre el ático de Isabel Díaz Ayuso, otra de las grandes polémicas del verano, la periodista también se moja: "La gestión me pareció nefasta y es un tema de lo más turbio".

Pardo es consciente de que sus intervenciones en la tertulia de El Hormiguero la sitúan en el centro de la diana en una televisión cada vez más polarizada.

Sin embargo, asegura que le "dan igual las críticas": "No soy de derechas ni de izquierdas. Estoy contra la corrupción del PP y del PSOE".

Belén García, directora de 'La Mesa', Cristina Pardo y Luz Aldama, Luz Aldama, directora de Programas de Actualidad de Atresmedia. Atresmedia

¿En televisión no hay ya muchos programas que tengan mesa?

Programas con mesa, es verdad que hay muchos. Programas con mesa que interactúen, no. Y programas en los que alrededor de la mesa se siente gente tan interesante, tan reconocible y que no se suele prodigar en los programas, tampoco.

Estabas consolidada en las tardes de laSexta. ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza cuando te ofrecieron el proyecto?

La vida es una sucesión de oportunidades. Y yo la verdad es que he tenido muchas, estoy contentísima.

Llevaba 20 años en laSexta y quizás eso fue lo que más vértigo me dio porque no deja de ser un cambio de entorno y de forma de trabajar.

También siento responsabilidad de hacer bien este programa y de estar a la altura. Ojalá que vaya muy bien y que todos los que trabajen en él sean muy felices.

"Llevaba 20 años en laSexta y marcharme me dio vértigo, pero quiero hacer un programa del que sentirme orgullosa"

¿Te has puesto alguna expectativa de audiencia? Porque, al final, el éxito en televisión se mide por los datos.

La máxima posible. Yo no sé de datos de audiencia, te lo digo de verdad. Cuanto más alto sea, lógicamente, será mejor y el programa será más duradero, pero yo no me pongo ese tipo de objetivos.

Si hacemos un buen programa, eso vendrá solo. A mí me importa hacer un programa del que yo me sienta orgullosa y pueda decir: 'Yo hice este programa e hice lo que estaba en mi mano porque fuera bien'.

La política está monopolizando todos los programas. ¿Se ha convertido en el nuevo corazón?

Ojalá. Ojalá pudiéramos hablar de la política de "este ha hablado con este" o "este se ha liado con el otro", porque significaría relaciones afectivas.

Ahora mismo en la política hay cero afectividad. Tenemos políticos que no se hablan entre ellos. La política se ha convertido en una temática bastante desagradable.

La gente lo sigue con mucha atención, así que desde ese punto de vista sí podría ser comparable a una crónica social. Pero los políticos no tienen empatía. Es que ni se hablan. Es muy fuerte eso, me parece lamentable.

Cristina Pardo en el plató de 'La Mesa'. Atresmedia

¿Está polarizada la televisión?

Polarización hay. Lamentablemente esto es así y la polarización lo inunda todo. Pero yo si tuviera que poner la responsabilidad inicial de por qué estamos tan polarizados, la pondría en los políticos sin lugar a dudas.

Los periodistas hemos podido cometer errores con total seguridad y es probable que también tengamos alguna responsabilidad en la situación polarizada que hay ahora mismo.

¿Está Cristina en alguno de esos polos? Porque hay quien dice que eres de derechas y que por eso te han pasado a Antena 3.

Fenomenal. No tienes más que leer los comentarios que me hacían cuando cubría al PP en La Sexta.

A mí es que me da igual lo que piense la gente. Yo trato de ser honesta y ecuánime, trato de ser justa y analizar las noticias desde el sentido común.

Yo estaba en contra de la corrupción del PP y estoy en contra de la corrupción del PSOE. No hay una corrupción mejor que la otra. Y desde ese punto de vista, la vida son ciclos, ya te digo.

Ahora habrá quien piense que soy de derechas por lo que sea, y antes cuando cubría la información del PP en laSexta había gente que me insultaba por todo lo contrario. Y me da igual, yo no me puedo detener en eso a la hora de hacer mi trabajo. Trato de tener la conciencia.

Los espectadores también tienen sesgo. Hay veces que te ven y si ellos están muy en contra de Sánchez consideran que eres un blando, o gente que si está muy a favor de Sánchez dicen que eres una antisanchista.

"No soy de derechas ni de izquierdas. Estoy contra la corrupción del PP y del PSOE"

Tu participación en la tertulia de El Hormiguero te ha puesto en el centro de la diana... ¿Te afectan esas críticas?

La tertulia de El Hormiguero es muy influyente y esto es una realidad. A mí las críticas debo decirte que he aprendido mucho con los años y cada vez me afectan menos.

Me afectan las de mis seres queridos, las de mis jefes o las personas que me conocen a la hora de trabajar, y me afectan mucho si he cometido un error de verdad.

Es decir, si yo he metido la pata, cuando me critican pienso: 'Coño, que ya sé que lo he hecho mal'. Pero no me puedo detener en lo demás.

🔮 "Manifiéstate... Que no, que esto es Antena 3."



📺 #LaMesa con @cristina_pardo, gran estreno el próximo miércoles 2 de septiembre a las 23:00h en @antena3com. pic.twitter.com/VFtSFeXxeu — La Mesa (@LaMesa_A3) August 30, 2026

La promo de La Mesa lanzas un pequeño dardo a Iker Jiménez. ¿Qué opinión te merece su programa de actualidad?

Evidentemente la promo se puede interpretar de varias formas y una de ellas es esa, pero yo jamás le lanzaría un dardo a un compañero de profesión, siempre un guiño. A mí me gusta la ironía y la provocación.

Iker Jiménez tiene mucho mérito y unos espectadores muy fieles. Nosotros no somos incompatibles con Iker Jiménez: él va los jueves y el resto de días a la hora de El Hormiguero, y nosotros vamos los miércoles.

Yo no quiero espantar a ningún espectador, e insisto: jamás le lanzaría un dardo a un compañero de profesión. Los programas son puestos de trabajo. Ojalá muchos programas, muchos puestos de trabajo. Así que yo le deseo a todo el mundo lo mejor.

"No quiero espantar a ningún espectador. Ni Iker Jiménez ni nosotros somos incompatibles"

¿Qué te parece la puesta en marcha de La Séptima?

Yo viví el nacimiento de laSexta y es complicadísimo poner en marcha una cadena de televisión, tanto para los que mandan como para los que trabajan en ella. A ver qué tal se les da.

¿Crees que puede tener una línea editorial más afín al Gobierno como se está diciendo?

Lo veremos. Una de las cosas que creo que nos vendría bien a todos es no tener prejuicios y analizar las cosas una vez que se producen. Y entonces ya veremos. Si quieres hablamos cuando la hayan puesto en marcha.

Cristina Pardo en un evento de Atresmedia en verano. GTRES

¿Cómo valoras la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta?

Pedro Sánchez tendría que haber interrumpido sus vacaciones. No porque piense que por estar en La Moncloa lo de Ceuta se va a solucionar antes, sino porque yo creo que los políticos deben estar al lado de sus ciudadanos y hacerse cargo de su sufrimiento.

Tengo la sensación de que el presidente del Gobierno ahora mismo no está ni consciente de las inquietudes de sus ciudadanos ni pegado a la calle. Está en una burbuja, de que seguramente no le gusta que le abucheen.

A mí me parecería muy preocupante que en este país cada vez que pase algo trágico, la gente tenga la sensación de que el Estado no existe, que no está.

Y hombre, no se puede solventar la crisis diciendo "No, que ahora lo vamos a solucionar" o "se está actuando con xenofobia", no. Creo que se ha reaccionado tarde y con poca empatía por parte del Gobierno.

"Sánchez está en una burbuja y no es consciente de las inquietudes de los ciudadanos"

¿Crees que Sánchez tiene muchas más vidas que le permitan sobrevivir?

Pues mira, no te voy a responder yo, te va a responder Óscar Puente, que es una persona que no sé si queriendo o sin querer este verano ha abierto el debate de sucesión. Y cuando eso pasa, es porque el ocaso está cerca.

Óscar Puente ha sido el que ha puesto fecha de caducidad a Sánchez y el que ha abierto el melón de que 'oye, que si le pasan el balón...'. Eso, además, ha desatado movimientos soterrados en el PSOE.

Cristina Pardo en 'El Hormiguero' de Pablo Motos. GTRES

¿Considerarías a Óscar Puente un buen sustituto a Sánchez?

No, porque me parece que es una persona muy maleducada y yo aspiro a tener representantes políticos que sean educados. Es un mínimo imprescindible. Gente que esté bien educada, que sea correcta y que trate al adversario político, a los periodistas y a los ciudadanos con un poco de respeto.

"La gestión de Ayuso con el ático me pareció nefasta y es un tema de lo más turbio"

La otra polémica del verano ha sido el ático de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué te parece cómo ha afrontado Ayuso la polémica del ático?

La gestión me pareció nefasta y me parece un tema de lo más turbio por lo mal que se ha explicado. Si efectivamente no hubiera nada que ocultar se hubiera podido explicar mejor.

No me cabe en la cabeza para qué necesitaba la Presidencia de la Comunidad de Madrid un ático de más de 6 millones de euros, ni que se explique tan mal y ni que se zanje el asunto diciendo 'Chao, pescado'.

"Chao, pescado", no. Porque le pagan el sueldo los madrileños y por lo tanto creo que tenemos derecho a algo más de explicaciones.