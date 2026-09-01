Sinem Ünsal, actriz de 'En tierra lejana', 33 años: "Mi padre era militar y mi madre ama de casa. Eran bastante estrictos"

Sinem Ünsal vive uno de los momentos más importantes de su carrera.

La actriz turca, que cumplió 33 años el pasado 21 de junio, se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión de su país gracias a En tierra lejana, la serie que triunfa actualmente en Antena 3.

En la ficción interpreta a Alya, una doctora que llega a Mardin junto a su hijo después de la muerte de su marido. Allí se enfrenta a las estrictas normas de la familia Albora.

Detrás de este éxito profesional se encuentra una mujer cuya vida familiar estuvo marcada por circunstancias que han influido en su carácter.

Aunque nació el 21 de junio de 1993 en Esmirna, su infancia estuvo marcada por los traslados debido a la profesión de su padre. "Mi padre era militar y mi madre ama de casa. Eran bastante estrictos", decía en una entrevista en su país.

Su familia vivió en distintos lugares hasta establecerse en Eski Foça, en la provincia de Esmirna.

Ünsal es la hija mediana de cinco hermanos y reconoce que no tuvo una niñez especialmente sencilla. "No tuve una infancia muy alentadora", llegó a confesar.

Sinem Ünsal, protagonista de 'En tierra lejana'. Antena 3

Sus padres eran muy jóvenes cuando tuvieron hijos y la responsabilidad de criar a una familia numerosa hizo que fueran especialmente disciplinados.

Justo cuando cursaba el último año de instituto, sus progenitores se separaron.

La actriz cuenta además con raíces azeríes por parte de padre y circasianas por parte de madre. Las visitas a sus abuelos le permitieron entrar en contacto con diferentes costumbres y lenguas.

Su vocación artística apareció muy pronto. Después de terminar sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad Osmangazi de Eskişehir, donde estudió Literatura y Actuación.

Compaginaba las clases con el deporte y con su formación en canto y teatro. La literatura terminó convirtiéndose en una de sus grandes pasiones y actualmente trabaja en la escritura de su primer libro de ficción.

Pero antes de conseguir sus primeros papeles, comenzó trabajando como modelo publicitaria. Una etapa que no siempre le abrió puertas en televisión y teatro.

Finalmente, la popularidad le llegó con Mi hija y se disparó con Doctor Alí, donde dio vida a Nazlı. Ahora, como Alya en En tierra lejana, atraviesa su etapa de mayor proyección internacional.

A ello se suma una enorme popularidad en redes sociales: supera los tres millones de seguidores en Instagram y en 2025 fue distinguida como Mujer del Año en los GQ Turquía Hombres del Año.

En cuanto a su tiempo libre, Sinem Ünsal disfruta especialmente de la lectura, el teatro, el deporte, el baile y la naturaleza.

En el terreno sentimental, Sinem Ünsal ha mantenido una relación con el también actor Berk Cankat. Sin embargo, desde comienzos de 2026 han surgido informaciones que apuntan a una posible ruptura entre ambos.

En el pasado, la intérprete estuvo relacionada sentimentalmente con los actores Kıvanç Kılınç y Halit Özgür Sarı.