Iker Jiménez vuelve con éxito a Cuatro tras el verano: 'Horizonte' arranca el curso con fuerza con el especial desde Ceuta

Iker Jiménez ha vuelto de las vacaciones con la misma fortaleza con la que se fue a finales de junio, cuando no paró de encadenar récords de audiencia.

El presentador arrancó con éxito la temporada gracias al especial de Horizonte que presentó desde Ceuta para cubrir la última hora de la crisis migratoria.

Jiménez se encargó de recopilar testimonios desde la ciudad autónoma. De hecho, arrancó la emisión desde el asentamiento de los migrantes en la playa. Por su parte, Carmen Porter moderó el debate desde Madrid.

El programa de actualidad marcó un 9,2% en el access en el primer día del curso. Se trata de un dato muy bueno, eso sí, teniendo en cuenta que La Revuelta y El Hormiguero todavía no han vuelto.

Después, en prime time (23:11 a 01:06), Horizonte destacó con un 10,6%. En esa franja, En tierra lejana volvió a sacar músculo en Antena 3 firmando otro 10,6%, mientras que El Grand Prix registró un 9,8% en La 1 con su segunda semifinal.

Así ha comenzado #Horizonte con un equipo especial desplazado a Ceuta, encabezado por Iker Jiménez. pic.twitter.com/eQXFcQT1Or — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 31, 2026

Si tenemos en cuenta la franja de coincidencia (23:00 a 00:39) es la ficción turca la que se lleva la victoria. En este tramo, En tierra lejana (10,4%) aventaja en cuatro décimas a Horizonte y El Grand Prix, que alcanzan 10,2% ambos.

Además, laSexta pinchó con el especial de El Objetivo de Ana Pastor con un 3,6%. Hay que recordar que la cadena ofrecerá toda la semana el programa en el access para cubrir la crisis de Ceuta.

✨ La vuelta de @carmenporter_, @navedelmisterio & Co con #Horizonte en @cuatro es LÍDER ABSOLUTO promediando un 9.8%



📈 En el access 9.2% y 994.000



📈 En el especial de 23:11 a 1:06 horas 10.6% y 720.000



Suma 3.789.000 espectadores únicos 🚀#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/xOjpgwpbIY — Dos30' (@Dos30TV) September 1, 2026

🫶🏽 Hasta el 10.6% de share se elevó anoche #EnTierraLejana en pleno prime time de @antena3com y conquistó a 835.000 espectadores de media



😻 La ficción turca rozó una enorme fidelidad de casi el 50% en sus 98 minutos de duración#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/tYEXWYsNe1 — Dos30' (@Dos30TV) September 1, 2026

Por otra parte, este lunes fue un día de 'vuelta al cole' para algunos de los principales rostros de las cadenas.

Ana Rosa Quintana (13,7%) lideró frente a Susanna Griso (11,4%) —también se desplazaron hasta Ceuta—en la mañana, una franja en la que Silvia Intxaurrondo lideró con holgura con La hora de La 1 (21,5%).

#LaHora31A con @SIntxaurrondo sigue con sus datazos habituales



☕️ 21.5% de share y 366.000 espectadores de media



☕️ LÍDER ABSOLUTO en su franja de emisión con +83.2% de plusvalías frente a La1 en el día#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/So5rvm22Eb — Dos30' (@Dos30TV) September 1, 2026

Vuelve @anarosaq a #ElProgramaDeAR31A en la mañana de @telecincoes LÍDER de las cadenas comerciales con un 13.7%, 307.000 y 1.147.000 espectadores únicos



🔵 +70.2% de plusvalías



🔵 10.3% de aportación#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/w76uSUsxRf — Dos30' (@Dos30TV) September 1, 2026

Nacho Abad también volvió a En boca de todos, que firmó un buen 9,3% en Cuatro. No obstante, Mañaneros 360 se impuso en La 1 (15,7%) con Jesús Cintora a los mandos tras la salida de Javier Ruiz.

Ana Terradillos empezó la temporada con un 13,9% en Telecinco y Patricia Pardo con un 9,9% en Vamos a ver.

Por la tarde, se produjo el regreso de Sonsoles Ónega a Antena 3. Su programa, Y ahora Sonsoles registró un 10,6%, superando sin apuros a De lunes a viernes (8,3%).

Antes, en la sobremesa, Risto Mejide retomó su trabajo en Todo es mentira. El programa, que también emitió desde Ceuta, alcanzó un 7,4% en la sobremesa, franja que sigue controlando Sueños de libertad (13,9%) y donde La 1 marca un 11,2% con Directo al grano.

📺 @ristomejide arranca con ÉXITO la nueva temporada de #TEM31A con un 7.4%, 597.000 y 2.472.000 espectadores únicos



📺 3ª opción sobre todas las cadenas



📺 Aporta el 23.6% de la audiencia de @cuatro #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/YXLX2TBK2X — Dos30' (@Dos30TV) September 1, 2026

En la madrugada, por cierto, El Chiringuito de Pedrerol consiguió su mejor resultado desde que aterrizó en Mediaset. La tertulia futbolera empezó la semana con un 5,8% en Energy, liderando entre los canales temáticos de TDT.