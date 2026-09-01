Antena 3 (11,9%) recupera el liderazgo tras el Mundial ante La 1 (11,5%), que firma su mejor agosto en 14 años

Agosto ha supuesto el regreso a la normalidad en las audiencias televisivas tras el impacto del Mundial de fútbol.

La competición impulsó notablemente los datos de La 1 durante junio y julio, especialmente tras el histórico triunfo de la selección española, que elevó todavía más el seguimiento de la cadena.

Una vez finalizado el torneo, Antena 3 ha recuperado el liderazgo en audiencia al registrar un 11,9% de share, superando a La 1 en medio punto (11,7%).

Lógicamente, sin el fútbol, la pública ha sufrido un bajón de 7,5 puntos. No obstante, la tendencia de La 1 sigue siendo positiva, porque el canal consigue su mejor agosto en 14 años.

Por su parte, Telecinco (7,8%) no ha podido evitar firmar su peor agosto de su historia, pese a remontar siete décimas respecto al mes anterior.

El dominio de Antena 3 se ha producido con una cadena en 'modo vacaciones', pues no ha hecho excesivos esfuerzos de programación durante el mes de menor consumo televisivo.

La cadena de Atresmedia ha tirado de reposiciones (El Hormiguero o Atrapa un millón), Salta, cine y sus series turcas. Una estrategia que demuestra que Antena 3 tiene bien asentados sus principales pilares en la parrilla.

Victoria Arnáu ha sustituido a Sandra Golpe durante sus vacaciones al frente del informativo de sobremesa. Captura TV

Por un lado, los informativos de Antena 3 encadenan 80 meses de liderazgo (16,8%), imponiéndose a los Telediarios de La 1 (13,1%) y los informativos de Telecinco (8,2%).

Y por otro, La ruleta de la suerte (20,2%) y Pasapalabra (17,4%) vuelven a certificar que son formatos completamente indispensables, al igual que Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión.

La 1, más novedades

La 1 ha intentado sostener el arrastre que le dejó el Mundial. Pese a que sus audiencias han caído, en Prado del Rey pueden estar satisfechos porque el canal ha crecido 9 décimas respecto a agosto de 2025.

Además, ahora la diferencia con Antena 3 ha sido de medio punto cuando el año pasado fue de 1,8. Es la distancia más corta en un mes de agosto sin Olimpiadas desde que La 1 lideró en 2010.

Eso sí, a diferencia del canal privado, la pública ha apostado por apostar por una parrilla estival repleta de novedades.

En agosto se ha emitido en prime time El Grand Prix, Maestros de la costura Celebrity, Ordena tu vida y Dog House. A esto hay que añadir que La 1 también ofreció dos partidos de pretemporada del Real Madrid.

Jacob Petrus presentó el especial de 'Aquí la tierra' en La 1. Captura TV

La 1 continúa teniendo el control en las mañanas. La hora de La 1, con la vuelta de Silvia Intxaurrondo el día 10, y Mañaneros, con Jesús Cintora desde el día 24 en sustitución de Javier Ruiz, han conseguido mejoras históricas de sus franjas en agosto.

Mención especial merece Aquí la tierra. El especial presentado por Jacob Petrus por el eclipse solar ha sido la emisión más vista del mes con un 27,3% de share y 2.131.000 espectadores. En la tarde, el tándem Valle Salvaje y La Promesa lidera por 21º consecutivo.

Cuatro vuelve a ganar

En cuanto a Telecinco, la situación no ha cambiado en agosto pese a la batería de estrenos en sus tardes.

Ni El verano se mueve ni De lunes a viernes han conseguido obtener grandes resultados en una cadena donde sigue teniendo su fuerte en las mañanas.

Paz Padilla. GTRES GTRES

En prime time, la cadena no ha hecho grandes desembolsos porque ha tirado de First Dates, la serie Romi y ha emitido varias películas a lo largo del mes, además de varias reposiciones de ¡De viernes! o Allá tú.

Tampoco ha funcionado El Show de Paz los fines de semana y el programa de Paz Padilla ya ha sido cancelado.

En cuanto a la batalla de las segundos canales, Cuatro vuelve a ganar por quinto mes consecutivo. La cadena de Mediaset firma su mejor agosto de los últimos 9 años (6,4%) y se impone a laSexta (5,2%), que mejora tres décimas respecto a julio.