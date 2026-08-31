Confirmado: Antena 3 recupera '¡Ahora caigo! con Arturo Valls cinco años después de su adiós en las tardes

Movimiento inesperado de Antena 3. La cadena ha decidido recuperar ¡Ahora caigo!, el concurso que presentaba Arturo Valls, como una de las bazas para el curso televisivo que ha arrancado este lunes.

El programa de Gestmusic regresará a la parrilla del canal de Atresmedia cinco años después de su final en las tardes, cuando dejó su hueco a la serie Tierra amarga.

Sin embargo, la estrategia de Antena 3 pasa por llevar a ¡Ahora caigo! a una franja diferente.

Según adelantó el periodista Rocco Steinhäuser y ha confirmado EL ESPAÑOL, el mítico concurso de las trampillas volverá con cuatro especiales para el prime time.

Se trata de una estrategia similar que se ha hecho con otros formatos de éxito del daytime de la cadena que han saltado a la franja de máxima audiencia, como La ruleta de la suerte.

Se desconoce, por el momento, cuándo se estrenarán estas cuatro entregas, si bien todo apunta a que podría desembarcar en las noches de los sábados, un día que Antena 3 ha ligado a los concursos en los últimos tiempos.

Arturo Valls se volverá a poner al frente de este mítico concurso que estuvo en antena diez años. De hecho, en declaraciones a El Plural, el presentador reconocía su agrado por volver a retomar Ahora caigo con un especial.

"Estaría guapo. Me ha gustado la idea", decía asegurando que "un especial sería fantástico". Así, esta colaboración puntual no le compromete para otros proyectos profesionales.

No obstante, en otra entrevista anterior para EL ESPAÑOL aseguraba todo lo contrario: "No soy muy partidario de la nostalgia y recuperar formatos. Estoy más a favor de crear cosas nuevas".

Desde el final de ¡Ahora caigo!, Valls ha seguido ligado al entretenimiento con formatos como Mask Singer: adivina quién salta y El 1% en Antena 3.

También presentó That's My Jam: Que el ritmo no pare, primero en Movistar Plus+ y después en TVE, además de Crossbar.

En paralelo, el valenciano reforzó su faceta como productor y participó en proyectos como True Story España, Dos años y un día, Sin novedad y Camera Café: la película.

Más de 2.000 programas

Lo cierto es que Antena 3 trae de vuelta una de las marcas más míticas de la televisión.

Durante una década, el formato se convirtió en uno de los formatos más longevos de la televisión con más de 2.000 emisiones.

¡Ahora caigo! comenzó su andadura el 6 de julio de 2011 en el prime time de Antena 3 con una entrega semanal y al mes siguiente pasaba a emitirse en por las tardes, en el hueco que dejó El diario (El diario de Patricia) en su parrilla.

El éxito del concurso se debió, en buena medida, a Arturo Valls, que con su particular combinación de preguntas, humor y espontaneidad consiguió conectar con un público muy amplio.

Arturo Valls en '¡Ahora caigo!'. Atresmedia

Durante su última etapa, ¡Ahora caigo! formó parte de una de las grandes apuestas de Antena 3 para sus tardes: el tándem de concursos que completaban ¡Boom! y Pasapalabra.

Poco a poco, la ficción turca se fue haciendo fuerte en la franja vespertina en Antena 3-hasta el punto de acabar con la hegemonía de Sálvame-, para después apostar por la vuelta del directo tras el fichaje de Sonsoles Ónega en el verano de 2022.