La Séptima anuncia el fichaje sorpresa de Luján Argüelles: "El canal me necesita, trabajo el fin de semana"

La Séptima continúa desvelando sus rostros para su programación. Este jueves, 27 de agosto, ha confirmado el fichaje de Luján Argüelles.

Así lo ha anunciado en un vídeo lanzado en redes sociales por la cuenta de la cadena impulsada por José Miguel Contreras. En él, la presentadora lanza pistas de cuál será su nuevo proyecto.

"Me necesitan en el fin de semana", asegura la comunicadora gallega. Por lo tanto, se entiende que Luján se pondrá al frente de un formato, aún por concretar, los sábados y los domingos.

Esto sí que no os lo esperabais pic.twitter.com/LQW388sTYj — La Séptima TV (@la_septima_tv) August 27, 2026

Será la misma ubicación que tendrá Alba Carrillo, otro de los fichajes de La Séptima. La televisiva cogerá las riendas de un programa, también los fines de semana, junto a Marta Márquez, exreportera de Aquí la tierra.

Además, el canal fichado a Hector de Miguel 'Quequé' para pilotar un programa satírico al estilo de El intermedio de Wyoming. También ha incorporado a Rocío Delgado, que deja la televisión gallega.

No obstante, el icono de la cadena será Javier Ruiz, que abandonó RTVE para no solo presentar un nuevo programa en La Séptima, sino también para ser su director editorial.

De 'Password' a 'QQCCMH'

Lo cierto es que La Séptima suma a su elenco un rostro completamente consolidado en televisión, con un importante bagaje en formatos de éxito.

Tras trabajar empezar en la radio con apenas 19 años —trabajó una década en Onda Cero— su saltó al medio llegó en 2001, primero en Canal 7 y después en Antena 3, donde fue reportera.

En 2008, aterrizó en Cuatro. Fue allí donde alcanzó gran popularidad gracias a Password.

Su gran especialización llegaría con los dating shows, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del género gracias a formatos como Granjero busca esposa, ¿Quién quiere casarse con mi hijo? o Un príncipe para...

Después, Luján pasó por varias cadenas. En Telemadrid presentó La báscula y participó en Está pasando; en laSexta condujo Divididos. Posteriormente dio el salto a Netflix con ¿A quién le gusta mi follower? y, en RTVE, presentó Brigada Tech.

Su último trabajo televisivo fue El camino de la verdad, un formato que se ha emitido este verano en Telecinco. Sin embargo, sus datos de audiencia quedaron por debajo de las expectativas.

Noticia en actualización

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