La nueva vida de José Carlos Montoya (33): de su frenética y viral carrera en 'La isla de las tentaciones' a debutar en el cine

José Carlos Montoya continúa sorprendiendo con sus nuevos proyectos profesionales. El sevillano fue la estrella de la octava edición del reality de Telecinco La isla de las tentaciones.

Su frenética carrera por la playa en busca de Anita Williams, su pareja por entonces y el "¡Montoya, por favor!" de Sandra Barneda dieron lugar a una de las secuencias más virales de la televisión en 2025. Hasta Whoopy Goldberg se rindió ante él.

Montoya llegó a ser la gallina de los huevos de oro de Telecinco en su época más difícil. De ahí que la cadena lo exprimiera en Supervivientes.

Pues bien, ahora, Montoya prueba suerte en un ámbito en el que todavía no se había adentrado, después de haberlo hecho en el fútbol, la música y la política en el pasado.

El de Utrera debuta en el cine. "Hay momentos en la vida que sabes que vas a recordar para siempre... y este es uno de ellos", asegura él mismo en una publicación en Instagram.

Montoya ha grabado un cameo para la película Hasta que el juzgado nos separe, dirigida por la nominada a un Goya, Cristina Urgel (La reina del Sur, El secreto de Puente Viejo), cuyo guion ha escrito junto a Jorge Naranjo.

"Estoy tremendamente feliz y emocionado de haber podido cumplir el sueño de participar en una película y vivir desde dentro la experiencia de un rodaje", señala Montoya, que destaca también la "unión que existe entre todo el equipo".

"Desde el primer día me he sentido que detrás de una película no solo hay grandes profesionales, sino una auténtica familia. Esa complicidad, ese apoyo y esa manera de remar todos juntos es algo precioso", remata el que fuese Personaje del Año para el público en los Premios Iris 2025.

La película está protagonizada por Macarena Gómez, Fran Perea y Raúl Tejón. Charo Reina, David Pareja, Cristina Ruiz, Alan Miranda, Amaia Miranda y Cristian Gamero completan el reparto.

'La isla de las tentaciones 11'

Por otra parte, La isla de las tentaciones ya se prepara para volver a aterrizar en el prime time de Telecinco. El reality, todo un valor seguro para la cadena de Mediaset en audiencia, estrenará su undécima edición.

Para calentar su estreno, Mediaset ha anunciado que lanzará en Mediaset Infinity, y de forma gratuita, tres programas que darán las claves de la nueva edición del formato presentado por Sandra Barneda y producido por Cuarzo.

En la primera entrega, que lleva el título de La isla de las tentaciones. El casting, los seguidores podrán conocer tanto a las parejas como a los solteros que se han presentado al proceso de selección para esta nueva entrega.

Aquí, Montoya irrumpe por sorpresa en el casting de los candidatos, con los que el sevillano comparte experiencias del paso por el reality.

Avance de 'La isla de las tentaciones. El casting' en Mediaset Infinity

El miércoles 26, la plataforma de Mediaset lanzará el primero de los dos programas de Rumbo a La isla de las tentaciones, que pondrá el foco en los tentadores y tentadoras que pondrán a prueba el amor de las parejas.

La segunda entrega de Rumbo a La isla de las tentaciones llegará a Mediaset Infinity el miércoles, 2 de septiembre. Será cuando el formato revele por fin la identidad de las parejas que participarán en la próxima edición.

Además, hará un seguimiento de sus preparativos, expectativas y deseos ante la experiencia que van a afrontar y dará a conocer a sus entornos familiares y los consejos que estos le darán antes de desembarcar en las playas del país caribeño.