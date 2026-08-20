José Ribagorda, 64 años: "De mi infancia recuerdo la bechamel de mi madre. Era muy buena cocinera"

José Ribagorda ha pasado buena parte de su vida delante de una cámara, primero ligado a la información y después también a una de sus grandes pasiones, la gastronomía.

Pero para entender al periodista de 65 años hay que echar la vista atrás, a una infancia en la que ya estaban presentes dos de los mundos que le han acompañado hasta hoy: la cocina y los toros.

“Mis primeros recuerdos están asociados al patio de mi casa donde jugaba”, recordaba el periodista madrileño en 2014.

Fue en aquella etapa de juegos donde también comenzó su relación con la gastronomía, de la mano de su madre y su abuela.

“Tengo grabada en la memoria su imagen entre fogones. Era muy buena cocinera”, decía de su progenitora en una entrevista en La Razón en 2016.

En ella, Ribagorda recordaba con cariño cómo se acercaba a ella mientras cocinaba: "Me aupaba para probar lo que elaboraba, por ejemplo, la bechamel de las croquetas”.

“Atisbaba los guisos a la llegada del colegio, me encaramaba a la encimera a ver qué estaba preparando, me fascinaba”, agregaba el presentador.

El vino y los toros

El cocido de los sábados, las albóndigas o los arroces que preparaban su madre y su tía Isabel forman parte de esa memoria, que luego plasmaría en los espacios de televisión Cocineros sin estrella y De las cosas del comer.

El vino ocupa también un lugar importante en esa relación con la mesa.

Pepe Ribagorda en una imagen de archivo en la Feria de San Isidro de Madrid. GTRES

En 2017, Ribagorda era tajante al hablar de su afición: "Yo tomo vino a diario, mi existencia no la concibo sin el vino, siempre con moderación. Pero yo no puedo comer sin vino".

Los toros es su otra gran pasión. Le llegó por su padre, que fue novillero y le llevó a los toros desde pequeño. El presentador ha explicado que de ahí procede buena parte de su afición.

"Si por mis venas corre afición al toro es por él. Para mí es todo un honor tenerle como padre".

Adiós a Telecinco

En 2024, Ribagorda puso fin a una de sus etapas más importantes al despedirse de Informativos Telecinco Fin de Semana después de 18 años al frente de los informativos.

Un adiós que cerraba casi dos décadas de televisión, pero no su relación con la actualidad, la gastronomía ni los toros.

Este verano, por cierto, Ribagorda ha tenido que afrontar uno de los golpes más duros de su vida.

El pasado 5 de julio murió su amigo Iván Sanz Cid, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, en un accidente de tráfico en la A-67.

En el siniestro también fallecieron su mujer, Irene Garijo, y dos de sus tres hijos. La hija menor fue la única superviviente.

Un mes después de la tragedia, Ribagorda seguía intentando asumir lo ocurrido. “Sigo sin creérmelo”, escribió al recordar a su amigo y a su familia, confesando que continúa presente “la insoportable ausencia de todos ellos”.