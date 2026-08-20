Jorge Blass, 46 años: "Crecí en Ciudad Lineal. A los 11 me compraba en el quiosco los fascículos del mago Tamariz"

Jorge Blass ha sido uno de los que han acudido al tanatorio de San Isidro para despedirse de Juan Tamariz.

La muerte del emblemático mago, fallecido en Madrid a los 83 años, deja un vacío entre varias generaciones de ilusionistas. Y Blass fue uno de ellos.

Conoció su trabajo cuando era un niño y terminó convirtiéndose en su alumno.

Blass tiene 46 años y creció en Ciudad Lineal. "Me gusta todo porque he crecido ahí, he tenido mis amigos y ahora además tengo mi oficina, mi estudio de magia", contaba hace unos años.

Tenía alrededor de 11 años cuando comenzó a comprar en el quiosco los fascículos de El Mundo Mágico de Tamariz.

"Los compraba en el kiosco del barrio", recuerda. En ellos encontraba las instrucciones para preparar sus propios trucos. «

"Y ahí te decía, necesitas para este truco unas tijeras, una cartulina… Así preparaba mis primeros juegos y cucuruchos mágicos", rememoraba.

El mago Jorge Blass. José Verdugo (EL ESPAÑOL)

Ciudad Lineal fue el escenario de los primeros experimentos de Jorge, que llegaría muy pronto a la televisión con Megatrix.

Blass viajaba con sus padres y que aquellas experiencias alimentaron una curiosidad que después trasladaría a la magia. "Desde niño siempre he sido muy curioso", explicó.

En sus primeros años de vida, Blass se apoyó en la magia para superar su timidez.

Con 12 años ya hacía sus primeros cumpleaños y acudía con su maletín a las urbanizaciones de los alrededores de su casa para hacer pequeños espectáculos. Y a los 13, entró en la Sociedad Española de Ilusionismo.

'Magia Potagia'

"De niño era muy inquieto y siempre estaba tramando algo", reconocía. "Para ser mago hay que ser muy curioso, ver la vida de una forma desacostumbrada y ver otra forma la realidad".

Fue en el mítico programa Magia Potagia del gran Tamariz de donde le vino el interés por la magia. En concreto, con seis o siete años vio a Arturo de Ascanio haciendo un número de cartas.

Después quiso probar por su cuenta. Cogió una baraja de su padre y acabó destrozándola. "Entonces cogí una baraja de mi padre y comencé a romper las cartas hasta hacerlas añicos. Cometí un auténtico carticidio".

En los fascículos de Tamariz descubrió que podía aprender magia. Después, y encontró la referencia de Magia Estudio, en la calle San Mateo. Su madre lo acompañó.

Poco después entraría en el entorno de Tamariz y comenzaría una relación que marcaría su carrera. "Tamariz fue mi maestro. Cambió mi vida con 13 años", dijo.

Adiós a Tamariz

Ahora, a las puertas de su capilla ardiente, Blass no dudaba en hablar de lo que Tamariz había significado para él.

"Era una persona genial, o sea, único en su mundo y va a ser irreemplazable. Yo creo que no hay nadie como él", declaraba, visiblemente afectado.

Jorge Blass. Cedida

Blass, de hecho, ha llegado a considerarlo como un "padre adoptivo para mí". La relación entre ambos se mantuvo hasta el final.

El propio Jorge contó que estuvo visitándolo durante sus últimos meses.

"Estuve visitándole donde estaba en la residencia y tuvimos un montón de sesiones y de conversaciones. Tenía la cabeza muy bien hasta el final", remató.