Desvelado el logo de 'Rueda la letra': todo lo que se sabe sobre el concurso de Telecinco con el Rosco, la prueba de 'Pasapalabra'

Logo registrado por Mediaset de 'Rueda la letra', su nuevo 'Pasapalabra'. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Cuenta atrás para el estreno en Telecinco de Rueda la letra, el concurso que prepara Mediaset y que recuperará la mítica prueba final de Pasapalabra tras hacerse con los derechos sobre su mecánica.

La cadena ultima el programa que, a priori, rivalizará de forma frontal con el formato de Antena 3. Es decir, en el access del informativo de la noche, en el tramo que va desde las 20:00 hasta las 21:00 horas.

Rueda la letra vendría a ocupar el tramo en el que actualmente está Allá tú, con Juanra Bonet, uno de los formatos más competitivos de Telecinco en la actualidad.

De confirmarse, se trata de un movimiento que implicaría mucho riesgo, teniendo en cuenta el panorama actual de Telecinco. Pero esa es otra cuestión.

Aunque Telecinco ha intensificado la promoción de Rueda la letra con diferentes rostros del canal, por el momento se desconoce cuándo se estrenará.

Carlos Sobera presentará 'Rueda la letra' en Telecinco. Mediaset España

Presentado por Carlos Sobera, Rueda la letra estará dirigido por Rafa Guardiola, quien llevase las riendas de Pasapalabra en Mediaset durante más de una década. La producción correrá a cargo de Bulldog TV.

A falta de poco menos de dos semanas para que arranque el curso televisivo, Rueda la letra ha revelado su identidad visual después de que su logotipo, por ahora provisional, apareciera vinculado al registro de la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Azul y rosa púrpura

Lo verdaderamente llamativo es que el logo incorpora el rosco, con las 25 letras del abecedario dispuestas en círculo alrededor del título del programa.

No se trata de un detalle menor, sino de un recurso que remite directamente a la dinámica de la emblemática prueba de Pasapalabra y permite al público identificar rápidamente la esencia del concurso.

Antena 3 eliminó El Rosco del logo de 'Pasapalabra'. Atresmedia

El principal cambio con respecto a la imagen que tenía el concurso en el pasado se encuentra en la paleta cromática. En esta ocasión, se ha hecho una apuesta por el azul y un tono rosa púrpura.

Aun así, queda por descubrir cómo se representarán visualmente los aciertos y los fallos durante la dinámica del programa. Hay que recordar que, en Pasapalabra, estos se iluminan en rojo y verde.

Ocho patentes

Por otra parte, Mediaset también ha registrado un total de 8 marcas que podrían utilizarse en las diferentes pruebas del concurso.

La rueda de las palabras, La rueda de las letras y La Rueda se perfilan a dar nombre a la prueba final. Los otros restantes, Con dos palabras, Palabras que dan la nota, Sin palabras, Palabras ocultas y Primeras palabras, podrían acompañar a los juegos previos.

Hay que recordar que Mediaset tiene los derechos de la prueba, pero no los derechos sobre la marca El Rosco.

De ahí que el grupo tenga que cambiar su denominación si no quiere incurrir en problemas legales, aunque todavía no ha oficializado cómo se llamará.

Guerra por 'Pasapalabra'

Entre tanto, la batalla por Pasapalabra se ha recrudecido después de que Mediaset anunciara que MC&F va a demandar a Atresmedia por "similitudes insalvables" entre El Rosco y Alaz, la prueba que sustituyó a El Rosco tras la sentencia del Supremo.

No obstante, la intención de Mediaset va mucho más allá, pues también pretende recuperar la titularidad de la marca.

En los despachos de Mediaset, la idea pasa por poner en marcha el concurso bajo el nombre de Rueda la letra y, en caso de obtener los derechos de la marca, dar el paso posteriormente para recuperar su histórica denominación: Pasapalabra.

En cualquier caso, este cambio no se produciría a corto plazo.