'El Chiringuito' de Pedrerol se asienta en Mediaset: crece con Mourinho (5,3%) y empieza a carburar las mañanas de Cuatro

Segundo aprobado con nota de Josep Pedrerol tras aterrizar en Mediaset. El Chiringuito confirma que ha entrado con buen pie en el grupo de Fuencarral.

La tertulia futbolera mejoró los datos de su estreno en Energy con su segunda entrega, en parte gracias a la expectación que se había generado en torno a la entrevista que Mourinho había concedido al periodista.

El Chiringuito se saldó con un 5,3% de share, tres décimas más que en su debut en el canal temático el día anterior. Un éxito de audiencia que supone el mejor resultado a días de promoción y cebos.

El Chiringuito no solo lideró entre las temáticas, sino que también volvió a superar a Telecinco en el late night.

En esta franja, el canal principal de Mediaset ofreció la última entrega de El camino de la verdad.

El programa de Luján Argüelles se despidió con un discreto 4,8%. Lo hizo tras la película Pisando los talones que emitió en prime time (6,3%).

El Chiringuito volvía a despuntar en hombres (8,3%) gracias a la primera entrevista que concedía el nuevo entrenador del Real Madrid, según señala Dos30'.

#ChiringuitoMourinho CRECE en su segundo día en Energy al registrar un 5.3% de share



⚽️ LÍDER entre los canales temáticos



⚽️ Destaca en hombres (8.3% de share)



⚽️ 654.000 espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/iFkhz62eq0 — Dos30' (@Dos30TV) August 19, 2026

El formato fue desgranando la charla con Pedrerol por bloques en un programa en el que el fichaje de Rodri por el Barça también ocupó buena parte de la tertulia.

Pero la alegría para el equipo de Pedrerol es doble, porque también se ha confirmado la buena acogida de El Chiringuito en las mañanas de Cuatro con sus redifusiones a partir de las 08:15.

La repetición del programa duplicó las cifras de la cadena de la semana anterior.

Así, El Chiringuito firmó un 4% este martes frente al 1,8% que registró la serie Alerta cobra el martes pasado.

En un movimiento de ingeniería de audiencias, en la que cada décima importa frente a la batalla que Cuatro viene manteniendo con laSexta en los últimos meses, En boca de todos mejoró 1 punto (9,2%) el dato que logró siete días antes.

La estrategia de Mediaset es, por lo tanto, que El Chiringuito ejerza como el motor de las mañanas de Cuatro, en una franja donde la ficción norteamericana había perdido fuerza.

'En tierra lejana' triunfa

Por otra parte, y para cerrar las audiencias de este martes, Antena 3 ha encontrado en En tierra lejana un pilar fundamental este verano en el prime time.

La serie turca (12,5%) ganó cómodamente a Dog House (10,3%) que, al menos, se puede consolar por estar por encima del doble dígito y marcar un espectacular 17,1% en niños de 4 a 12 años.

📊 #EnTierraLejana en @antena3com obtuvo 1.604.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



📺 La ficción registró 849.000 espectadores de media y un 12,5% de cuota de pantalla.#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/vC1KUn0MYI — Barlovento Comunicación (@blvcom) August 19, 2026

#DogHouse en el prime time de @la1_tve firma un estupendo 10.3% de share y una media de 640.000 espectadores



🐕 OJO a su DATAZO en niños de 4 a 12 años (17.1% de share)



🐕 Más de 2 millones de espectadores conectaron en algún momento #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/yDBREFXu55 — Dos30' (@Dos30TV) August 19, 2026

laSexta con El Pacificador (5,9%) y Cuatro con Código 10 (5,7%) completan otra noche más de mediados de agosto.