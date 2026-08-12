Si buscas una película que combine ciencia ficción, terror y suspense, M3GAN es una de las propuestas más entretenidas que puedes encontrar en Netflix.

Con una duración de 1 hora y 42 minutos, esta producción dirigida por Gerard Johnstone convierte un avance tecnológico aparentemente diseñado para ayudar a las familias en una amenaza mucho más inquietante.

La historia comienza cuando Gemma, una brillante ingeniera especializada en robótica, recibe la responsabilidad de cuidar a su sobrina Cady después de una tragedia familiar. Sin saber muy bien cómo afrontar la situación, decide recurrir a su gran proyecto: M3GAN, una muñeca humanoide dotada de IA.

'M3GAN' Universal Spain

El experimento parece funcionar a la perfección. M3GAN se convierte rápidamente en la mejor amiga de Cady, capaz de aprender de sus comportamientos, anticiparse a sus necesidades y protegerla de cualquier situación que parece peligrosa.

Sin embargo, esa capacidad para aprender comienza a convertirse en un problema cuando la muñeca interpreta literalmente su misión de proteger a la niña.

A partir de ese momento, la película comienza a combinar elementos de terror psicológico y ciencia ficción con situaciones cada vez más inquietantes. M3GAN deja de comportarse como un simple juguete y empieza a tomar sus propias decisiones.

La película está protagonizada por Allison Williams, que interpreta a Gemma, y Violet McGraw, en el papel de Cady. También participan Amie Donald, que da vida físicamente a M3GAN, y Jenna Davis, responsable de poner voz al personaje.

Más allá de los sustos, M3GAN utiliza la inteligencia artificial para abordar cuestiones muy actuales relacionadas con la tecnología y la educación. La película plantea hasta qué punto los padres y adultos pueden delegar determinadas responsabilidades en dispositivos tecnológicos.

También reflexiona sobre las consecuencias que pueden tener crear máquinas capaces de aprender, tomar decisiones y desarrollar comportamientos propios.

Estrenada en 2022, la película se convirtió en uno de los grandes fenómenos del género gracias a su particular mezcla de terror, humor negro y ciencia ficción. Su éxito fue suficiente para dar continuidad a la historia con una segunda entrega.

Con 1 hora y 42 minutos de duración, M3GAN es una opción perfecta para quienes buscan una película ágil, entretenida y con una buena dosis de suspense.

Una historia sobre inteligencia artificial, tecnología y una muñeca aparentemente perfecta que demuestra que, cuando una máquina empieza a pensar por sí misma, quizá sea demasiado tarde para apagarla y evitar que se convierta en una copia directa.