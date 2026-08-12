Hoy en Netflix: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror con 1 hora y 42 minutos de duración
Esta película mezcla tanto la temática de la inteligencia artificial como una crítica social mundial.
Más información: Hoy en Disney+: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror dirigida por Guillermo del Toro
Si buscas una película que combine ciencia ficción, terror y suspense, M3GAN es una de las propuestas más entretenidas que puedes encontrar en Netflix.
Con una duración de 1 hora y 42 minutos, esta producción dirigida por Gerard Johnstone convierte un avance tecnológico aparentemente diseñado para ayudar a las familias en una amenaza mucho más inquietante.
La historia comienza cuando Gemma, una brillante ingeniera especializada en robótica, recibe la responsabilidad de cuidar a su sobrina Cady después de una tragedia familiar. Sin saber muy bien cómo afrontar la situación, decide recurrir a su gran proyecto: M3GAN, una muñeca humanoide dotada de IA.
El experimento parece funcionar a la perfección. M3GAN se convierte rápidamente en la mejor amiga de Cady, capaz de aprender de sus comportamientos, anticiparse a sus necesidades y protegerla de cualquier situación que parece peligrosa.
Sin embargo, esa capacidad para aprender comienza a convertirse en un problema cuando la muñeca interpreta literalmente su misión de proteger a la niña.
A partir de ese momento, la película comienza a combinar elementos de terror psicológico y ciencia ficción con situaciones cada vez más inquietantes. M3GAN deja de comportarse como un simple juguete y empieza a tomar sus propias decisiones.
La película está protagonizada por Allison Williams, que interpreta a Gemma, y Violet McGraw, en el papel de Cady. También participan Amie Donald, que da vida físicamente a M3GAN, y Jenna Davis, responsable de poner voz al personaje.
Más allá de los sustos, M3GAN utiliza la inteligencia artificial para abordar cuestiones muy actuales relacionadas con la tecnología y la educación. La película plantea hasta qué punto los padres y adultos pueden delegar determinadas responsabilidades en dispositivos tecnológicos.
También reflexiona sobre las consecuencias que pueden tener crear máquinas capaces de aprender, tomar decisiones y desarrollar comportamientos propios.
Estrenada en 2022, la película se convirtió en uno de los grandes fenómenos del género gracias a su particular mezcla de terror, humor negro y ciencia ficción. Su éxito fue suficiente para dar continuidad a la historia con una segunda entrega.
Con 1 hora y 42 minutos de duración, M3GAN es una opción perfecta para quienes buscan una película ágil, entretenida y con una buena dosis de suspense.
Una historia sobre inteligencia artificial, tecnología y una muñeca aparentemente perfecta que demuestra que, cuando una máquina empieza a pensar por sí misma, quizá sea demasiado tarde para apagarla y evitar que se convierta en una copia directa.