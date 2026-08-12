El eclipse solar total paraliza la televisión: dónde y cómo ver en directo el histórico fenómeno astronómico este miércoles

Jacob Petrus pilotará el especial de 'Aquí la tierra' por el eclipse solar. RTVE

España vivirá este miércoles, 12 de agosto, una jornada histórica gracias al eclipse solar, un fenómeno que no se observaba desde hace 114 años. "Somos unos privilegiados por tener un eclipse en la puerta de casa", dice Roberto Brasero.

Y es que la península ibérica se encuentra entre los lugares privilegiados del planeta para contemplarlo. Antes del anochecer, sobre las 20:30, la luna tapará completamente al sol en una banda que cruzará la península de oeste a este.

La expectación es máxima tanto entre aficionados a la astronomía como entre científicos y ciudadanos. De hecho, las gafas de eclipse, fundamentales para proteger los ojos durante el eclipse, se han agotado en las últimas horas.

Ante la magnitud del acontecimiento, las principales cadenas de televisión han preparado coberturas especiales para seguir en directo el fenómeno.

El eclipse seguramente subirá el share de los programas en la semana de menor consumo televisivo de todo el año debido a que media España se encuentra de vacaciones.

TVE

La televisión pública se volcará por completo con el eclipse. Como contamos, La 1 ha preparado una programación especial que modificará sustancialmente la parrilla en la tarde: quedan fuera Valle Salvaje, La Promesa y Malas lenguas.

Para empezar, el Telediario 1 se emitirá desde el Observatorio Astronómico de Yebes, uno de los centros neurálgicos del fenómeno preparados por el Ministerio de Ciencia para disfrutar del eclipse.

A partir de las 15:50, Directo al grano cogerá el testigo. El programa de Marta Flich y Martin Barreiro contará con reporteros desplazados por la geografía española.

El peso de la cobertura la llevará Aquí la Tierra. El formato, que también se ofrecerá en el Canal 24 Horas, emitirá una entrega especial entre las 18:30 y las 21:00.

Estará presentada por Jacob Petrus desde el plató de Prado del Rey y Marc Santandreu desde Yebes.

RTVE despliega una gran cobertura especial e inclusiva para seguir el eclipse solar del 12 de agosto.



🌘 @La1_tve y el Canal 24 horas ofrecerán un especial de dos horas y media de @aquilatierratve, con Jacob Petrus al frente y conexiones en directo.https://t.co/KeQ3zFZNmj… pic.twitter.com/WRck0siVxY — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 7, 2026

Más allá de las conexiones en directo, Aquí la Tierra incluirá información meteorológica en tiempo real, seguimiento de la movilidad en las carreteras con la DGT, explicaciones divulgativas mediante grafismos y recreaciones en 3D, y consejos para seguir el eclipse con seguridad.

Hay que recordar que RTVE ofrecerá una cobertura inclusiva del eclipse solar para acercar el fenómeno a las personas con discapacidad visual. El proyecto está impulsado por el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC.

Cuatro

El canal de Mediaset también entra en la disputa del share con el eclipse de Sol. Cuatro adelantará la emisión de Noticias Cuatro a las 19:25, reduciendo la duración del concurso Lo sabe no lo sabe.

El especial informativo de Cuatro estará pilotado por Mónica Sanz. Contará también con diferentes expertos y conexiones en directo. Terminará sobre las 20:40.

La cobertura del eclipse solar del 12 de agosto te espera en #NoticiasCuatro



🔴 El miércoles a las 19:25 en #Cuatro y @GfpartyMediaset pic.twitter.com/GJRNzRmLsT — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) August 10, 2026

laSexta

La cadena de Atresmedia estará pendiente a lo largo del día del eclipse. Más vale tarde, con Marina Valdés al frente, informará sobre el fenómeno en la franja vespertina.

A las 20:00 cogerá el testigo laSexta Noticias. Los informativos, por cierto, estarán detrás de los 'cazadores de eclipses'.

Antena 3 y Telecinco

Las principales cadenas comerciales no modificarán su programación, si bien estarán pendientes del acontecimiento en sus informativos, así como en sus programas, Y ahora Sonsoles o El verano se mueve.

Autonómicas

Este miércoles será un día especial para las autonómicas, especialmente las que se encuentren en la franja de totalidad.

Telemadrid trasladará sus Telenoticias a Buitrago del Lozoya y Castilla-La Mancha TV Media emitirá desde Molina de Aragón.

TV3 emitirá el especial L'eclipsi de la teva vida desde Tarragona y el Delta del Ebro. À Punt, por su parte, contará con 10 posiciones en directo y un dron para ofrecer imágenes desde distintos puntos de la Comunidad Valenciana.

En Baleares, IB3 desplegará una veintena de equipos y tres drones desde la Serra de Tramuntana, con plató principal en Formentor.

Dende a TVG despregamos un gran dispositivo informativo para traervos o mellor da eclipse 🌑 Esperámosvos o 12 de agosto en directo ou en https://t.co/WPlaKybCC7 pic.twitter.com/PQmCgc0OUH — TVG (@TVGalicia) August 10, 2026

Aragón TV emitirá también la señal del eclipse y TVG realizará una retransmisión especial con la participación de Fernando Romay.

La televisión vasca ETB utilizará dos globos aeroestáticos lanzados a más de 30.000 metros de altura para captar imágenes únicas. En Asturias, TPA ajustará el horario de TPA Noticias 2 para conectar con el momento culminante.

DMAX

Ya por la noche, la temática DMAX pondrá la guinda al día con el estreno de Dentro del eclipse (22:30).

Se trata de un documental de una hora de duración que explicará cómo se producen los eclipses solares, su relevancia científica y el papel que han desempeñado a lo largo de la historia.

Lo mires desde donde lo mires, el eclipse continúa en DMAX. Descubre todo sobre el fenómeno del año en “Dentro del eclipse”, estreno el miércoles 12 de agosto a las 22:30 en DMAX. pic.twitter.com/6uY4n4QAHU — DMAX España (@DMAX_es) August 10, 2026

Después, a las 23:30, DMAX ofrecerá un episodio de Contra las fuerzas de la naturaleza dedicado a las tormentas solares. Y de madrugada, a la 01:20, emitirá una nueva entrega de La historia del universo, centrada en la luna.