Terremoto en TVE tras la salida de Javier Ruiz a La Séptima: el gran baile de presentadores que sacude la parrilla de La 1

Jesús Cintora, Silvia Intxaurrondo y Gonzalo Miró en un montaje de EL ESPAÑOL. RTVE

La próxima temporada traerá importantes cambios a la parrilla de TVE. La marcha de Javier Ruiz a La Séptima ha provocado un movimiento de piezas en la televisión pública que afecta a varios de sus programas.

La salida de Ruiz, oficializada el pasado viernes, obligó a la Corporación a componer un nuevo mapa de presentadores de cara al próximo curso, en el que volverá a pelear por el liderazgo en audiencia con Antena 3.

RTVE ha reestructurado sus espacios de actualidad. El resultado es un auténtico baile de rostros, con cambios de ubicación, nuevos retos profesionales y regresos de sus estrellas.

La primera que ha vuelto ha sido Silvia Intxaurrondo. La presentadora se ha reincorporado este lunes 10 a La Hora de La 1, 56 días después de dejar su puesto a Lluís Guilera el pasado 15 de junio.

Intxaurrondo, líder indiscutible de la mañana en el pasado curso, era uno de los nombres que más sonaban para La Séptima.

El cambio más sustancial es el de Jesús Cintora, que será el encargado de presentar Mañaneros 360 en sustitución de Javier Ruiz. El periodista, que continuará al frente de Malas lenguas Noche los sábados, liderará el magacín junto a Adela González.

No obstante, habrá que esperar dos semanas para ver a Cintora en su nuevo destino, pues el presentador se incorporará el próximo lunes 24. Hasta entonces, Aida Bao será la compañera de Adela.

📺 @JesusCintora se suma a @MananerosTVE



El comunicador estará en las mañanas junto a @addelagonzalez y además presentará '@MalasLenguas_Tv Noche'



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El efecto dominó ha continuado con Malas lenguas. El programa tendrá a Gonzalo Miró como gran novedad. José Pablo López y Sergio Calderón han confiado en él para liderar la nueva etapa del programa tras su buen trabajo en Directo al grano.

Fichado el pasado curso como una de las grandes apuestas de RTVE, Miró asumirá ahora el liderazgo del formato a partir del 31 de agosto junto a Esther Palomera y Ana Hinestrosa.

Palomera será la pareja de Cintora en el tramo de actualidad política en La 2 (17:45). Por su parte, Hinestrosa, uno de los rostros más populares de Canal Sur, viene a presentar la parte de los sucesos y temas sociales en La 1 (19:35).

Directo al grano volverá a ser la alternativa en la franja que domina Sueños de libertad. Marta Flich continuará en el magacín de sobremesa al que ahora llega Martín Barreiro tras la salida de Gonzalo Miró.

Marta Flich y Martín Barreiro, presentadores de 'Directo al grano'. RTVE

RTVE también ha confirmado que Anne Igartiburu y Javi de Hoyos se mantienen en D Corazón los fines de semana.

Jacob Petrus y Marc Santandreu liderarán Aquí la tierra tras pasar el programa a producción interna de RTVE.

Adiós a 'Cine de Barrio'

El baile de rostros no se limita a los programas de actualidad. RTVE también prepara cambios en la franja vespertina de los fines de semana. Cine de Barrio ya no se verá en La 1, tal y como viene ocurriendo desde hace 30 años.

El mítico contenedor de cine clásico español pasará a La 2, canal donde nació en julio de 1995. Lo hará sin presentadora y sin el tradicional tramo de plató con colaboradores.

Inés Ballester en su despedida de 'Cine de Barrio' el pasado sábado. RTVE

El espacio se despidió este sábado 8 con una fría despedida de Inés Ballester. "Que la disfrutéis y hasta siempre. Adiós", dijo antes de la emisión de la película Cateto a babor.

La nueva era de Cine de Barrio no tendrá tertulia previa, sino un reportaje que ofrecerá al espectador las claves y el contexto necesarios antes de la emisión de cada cinta.

Lo cierto es que RTVE trabaja en un magacín en directo para ocupar el hueco de Cine de Barrio las tardes de los sábados y los domingos.