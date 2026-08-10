Carlos Franganillo, 45 años: "Todos los días desayuno huevos, frutas, yogur, mucho café y me encanta salir a correr"

El día de Carlos Franganillo comienza con un desayuno completo y una rutina marcada por la búsqueda de hábitos saludables. El periodista reconoce que, pese al exigente ritmo que impone la actualidad informativa, intenta cuidar al máximo tanto su alimentación como su físico.

"Creo que lo consigo bastante. Nada muy loco, pero creo que lo consigo. Hay que tener ciertas rutinas. Desayuno huevos, frutas, yogur y mucho café. Tomo mucho café y frutos secos", ha contado en una entrevista concedida a El Confidencial.

Se trata de un desayuno rico en proteínas, frutas y lácteos, al que añade frutos secos y varias tazas de café para empezar la jornada con energía.

Carlos Franganillo. Mediaset

Franganillo asegura que no sigue dietas estrictas, pero sí procura mantener una alimentación equilibrada en su día a día. Su objetivo es comer lo más sano posible, apostando por alimentos sencillos y nutritivos que le permitan afrontar largas jornadas de trabajo frente a las cámaras y en la redacción.

El deporte también ocupa un lugar importante en su rutina. El periodista es un gran aficionado al running, una disciplina que practica siempre que su agenda se lo permite y que le sirve tanto para mantenerse en forma como para desconectar del ritmo informativo.

Correr se ha convertido en una de sus principales vías de escape y en un hábito que forma parte de su estilo de vida.

Su horario laboral también condiciona el momento de la cena. Al presentar las noticias de la noche en Telecinco y ser el director del informativo, casi todos los días cena mucho después de las 10 de la noche, en cuanto llega a casa.

Ángeles Blanco y Carlos Franganillo presentan la edición de noche de 'Informativos Telecinco'. Mediaset

"Ceno después del informativo, bastante tarde. Normalmente mi familia me espera para cenar y gracias a eso tenemos un tiempo de interacción. Ceno tarde y no me acuesto tarde tampoco".

A pesar de terminar la jornada avanzada la noche, procura reservar ese momento para reservar la mesa con su familia. Un gesto por parte de su mujer que demuestra su apoyo y su cariño hacia su marido.

Desayunos, huevos, fruta, yogur, frutos secos y mucho café, salir a correr con frecuencia e intentar mantener una alimentación saludable son algunos de los hábitos que Carlos Franganillo ha incorporado en su día a día.

Una rutina sencilla y constante que le ayuda a compaginar el intenso ritmo de la televisión con el cuidado de su bienestar y el tiempo en familia y pareja.