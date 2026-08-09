Muere a los 45 años Oihane Mateos, periodista de Informativos de EITB

El periodismo vasco y la familia de EITB están de luto. Oihane Mateos ha fallecido este sábado a los 45 años, dejando tras de sí una valiosa e incansable trayectoria profesional ligada casi por completo al ente público.

Desde sus inicios como becaria hasta su liderazgo al frente de la transición digital de la casa, la comunicadora natural de Ibarra (Gipuzkoa, 1981) dedicó su vida a narrar la actualidad con rigor, cercanía y una visión constante de futuro.

El idilio de Mateos con la comunicación comenzó en la radio. Tras sus primeros pasos en Euskadi Irratia gracias a una beca, su talento la llevó rápidamente a dar el salto a las pantallas de Euskal Telebista.

Ohiane Mateos ha fallecido a los 45 años. EITB

Arquitecta del periodismo digital

Allí se convirtió en un rostro cercano y de solvencia contrastada al frente de las cámaras, trabajando como redactora y presentadora en los informativos de referencia del canal: Gaur Egun y Teleberri. Asimismo, demostró su capacidad para conducir espacios de debate al dirigir el programa De Boca en Boca en ETB2.

Su pasión por el oficio no se limitó al ámbito audiovisual. Entre 2017 y 2019, compaginó su labor en la radiotelevisión pública con su faceta como columnista en el medio local Tolosaldeko Ataria, redactando piezas de opinión profundamente arraigadas a su entorno y a las vivencias cotidianas de su tierra.

A medida que los hábitos de la audiencia mutaban, la carrera de Oihane Mateos evolucionaba a la misma velocidad.

En 2022 asumió la jefatura de Informativos Digitales de EITB, situándose en el centro de uno de los desafíos más complejos de la corporación: adaptar el periodismo de servicio público a los entornos de internet y las redes sociales.

Ohiane Mateos. EITB

Bajo su dirección nació y se consolidó el 'universo Orain'. Primero con Orain Berriak (2023), pionero servicio de noticias a través de WhatsApp para ofrecer información directa al bolsillo del espectador, galardonado en 2024 con el Platinum Customer Experience Award al mejor proyecto IT en Administración Pública.

Posteriormente, con orain.eus (junio de 2025), una plataforma web y móvil adaptada a las nuevas generaciones, centrada en vídeo vertical, historias dinámicas, transmisiones en directo y alertas informativas en tiempo real.

Mateos entendió que dejar de estar delante de las cámaras no significaba dar un paso atrás, sino asumir el reto silencioso pero fundamental de coordinar equipos, crear nuevos lenguajes informativos y garantizar el rigor en las pantallas de los teléfonos móviles.

Zein gogorra den halako albisteak jasotzea.

Profesional jator eta pertsona on eta alai askoa galdu dugu, behar baino askoz lehenago.

Horrenbeste maite zenuen lurrak gozo har zaitzala Oihane. https://t.co/4ep4idimrL — Kike Amonarriz (@KikeAmonarriz) August 8, 2026

Muestras de cariño y despedida

La noticia de su prematura partida ha desencadenado una oleada de mensajes de afecto entre compañeros de profesión y personalidades de la cultura y la política.

"Qué duro es recibir noticias como estas. Hemos perdido a un profesional excelente y a una persona buena y muy alegre, mucho antes de lo que debería ser. Que la tierra que tanto querías te acoja dulcemente, Oihane", ha compartido Kike Amonarriz.

"Se me parte el alma. Generosa, inteligente, gran profesional. Oihane siempre en mi corazón", expresaba Naiara Pinedo, sintetizando la cualidad humana y técnica de la periodista.

Por su parte, la periodista Laura Garrido la ha recordado tras haber coincidido con ella en coberturas y entrevistas: "Destacaba por su profesionalidad y porque lo hacía todo muy fácil recibiéndote, siempre, con su eterna sonrisa. Goian bego".

EITB ha trasladado oficialmente sus más sinceras condolencias a la familia, amistades y compañeros de Oihane Mateos, cuyo legado perdurará en la memoria colectiva del medio y en la forma en que los vascos se informan cada día.