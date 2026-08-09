Hoy en Netflix: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror de únicamente 2 horas de duración

Si buscas una película que combine ciencia ficción, terror psicológico y suspense, El hombre invisible es una de las mejores opciones que puedes encontrar en Netflix. Dirigida por Leigh Whannell, esta reinvención del clásico de H. G. Wells tiene una duración de 2 horas y 5 minutos y fue aclamada tanto por la crítica como por el público.

La historia sigue a Elisabeth Moss, que interpreta a Cecilia Kass, una mujer que consigue escapar de una relación marcada por el abuso y el control. Cuando su expareja, un brillante empresario tecnológico, aparentemente se suicida, ella intenta rehacer su vida.

Sin embargo, pronto comienza a sufrir una serie de sucesos inexplicables que la llevan a creer que alguien invisible la está acosando.

Fotograma de El hombre invisible. Universal Pictures

Lejos de apostar por los sustos fáciles, la película construye una atmósfera de tensión constante en la que el verdadero terror nace de la paranoia, la manipulación y la sensación de que el peligro puede estar presente en cualquier lugar.

La ciencia ficción sirve como punto de partida para desarrollar un thriller psicológico que mantiene la incertidumbre hasta el desenlace.

Además de Elisabeth Moss, el reparto cuenta con Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid y Harriet Dyer, cuyas interpretaciones refuerzan el tono inquietante de la historia.

Uno de sus aspectos más elogiados fue su capacidad para actualizar el clásico de H. G. Wells. En lugar de centrarse únicamente en el concepto de la invisibilidad, la película utiliza la tecnología como punto de partida para reflexionar sobre el control, manipulación, violencia psicológica y dificultades a las que muchas víctimas se enfrentan cuando quieren denunciar.

Ese trasfondo emocional aporta una profundidad poco habitual en el cine de terror. Destaca también su cuidada fotografía, banda sonora y la sensación constante en la película de que alguien puede estar observando a la protagonista sin que ella ni el espectador pueda verlo.

Estrenada en 2020, El hombre invisible consiguió renovar uno de los grandes monstruos clásicos del cine desde una perspectiva moderna, utilizando la tecnología y el control psicológico como eje central del relato.

Su combinación de suspense, ciencia ficción y terror la convirtió en una de las películas más destacadas del género en los últimos años.

Disponible en Netflix, El hombre invisible es una apuesta imprescindible para quienes disfrutan de las historias que mantienen la tensión hasta el último minuto. Con poco más de dos horas de duración, ofrece una experiencia intensa, inteligente y absorbente que demuestra que el terror más eficaz no siempre necesita monstruos.