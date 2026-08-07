Javier Ruiz dice adiós a la audiencia de TVE en su último día en 'Mañaneros': "Premien el periodismo, castiguen la basura"

Javier Ruiz se ha despedido de la audiencia de 'Mañaneros 360' en TVE. TVE

"Se os va a echar mucho de menos". Con estas palabras, acompañadas de un acalorado discurso, Javier Ruiz se ha despedido este viernes, 7 de agosto, de la audiencia de Mañaneros 360.

Tras meses analizando la actualidad a pie de plató en las mañanas de La 1, el periodista pone punto y final a su etapa en la televisión pública para asumir el que será, sin duda, uno de los retos más ambiciosos de su carrera: convertirse en el primer director de La Séptima.

El adiós ha sido uno de los momentos más emotivos de la mañana. En plena tertulia sobre la actualidad, Adela González ha aparecido en el plano para dedicar unas palabras de afecto y reconocimiento al comunicador.

“Llegaste aquí como un ciclón”, ha recordado la periodista, haciendo referencia a los numerosos acontecimientos informativos que ambos han compartido durante el último año y medio.

Visiblemente sorprendido, Javier ha reaccionado entre risas: “Esto es una emboscada".

📺 Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) se despide de @MananerosTVE:



"Ha sido un honor y un orgullo, yo les veré como espectador" ✨ pic.twitter.com/Qf0xYvDwZV — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 7, 2026

"Plaga de falsificación del periodismo"

El tono cambiaba poco después y Adela ha querido poner en valor el cariño que el periodista se ha ganado durante su etapa en el programa: un total de un año y tres meses.

“Este equipo te aprecia. Una parte de tu corazoncito está ahí, en esta redacción, en este equipazo”, afirmó antes de agradecerle su trabajo durante estos meses y desearle suerte en su nueva etapa, aunque con una cierta pulla televisiva: “Aunque poca, porque en la audiencia no se escatima”.

Javier recibió sus palabras con emoción, le dio un beso a Adela y reconoció que tanto ella como el resto del equipo dejarán un vacío: “Se os va a echar de menos, y mucho”.

En su discurso de despedida, Ruiz ha apelado al valor del verdadero periodismo.

"Estamos viviendo una plaga en el periodismo; de hacer creer a la gente que todos somos iguales, que quienes agreden son iguales a quienes preguntamos; que quienes tapan son iguales a quienes cubrimos; de hacer creer que todos hacemos lo mismo: periodismo y sectarismo”, ha empezado diciendo.

"Hay una guerra ahí fuera. Una batalla final. Y la batalla final no es la de la soberanía nacional. Es la soberanía de su atención... de a quiénes se creen ustedes y a quién no"

“Hay una plaga de falsificación del periodismo y hay una plaga de falsificación de la verdad por y para convertir a sus vecinos en traidores, para convertir a los diferentes en amenazas, y para convertir la discrepancia en traición. Son plagas que esparcen miedo, confusión, para diluir la verdad para que todos encontremos nuestra en la magia, la brujería o el vudú de ciertas figuras políticas autoritarias”, ha proseguido.

Javier Ruiz, en su último día al frente de 'Mañaneros 360'. TVE

“La última vez que uno se despedía de ustedes, les decía hay una guerra ahí fuera. Ahora hay una batalla final. Y la batalla final no es la de la soberanía nacional. Es la soberanía de su atención... de a quién prestan ustedes atención y a quién no, y a quiénes se creen ustedes y a quién no", continuaba diciendo.

Asimismo, ha insistido en que los espectadores sigan atentos a la actualidad: "Uno se marcha de aquí diciéndoles sigan conectados y recordándoles que ustedes nunca han tenido tanto poder en sus manos, que han visto todo lo que nos ha ido pasando",

"Sigan conectados. Ustedes tienen el poder en sus manos, en el voto"

Y añadía: "Se ha puesto muy nerviosa mucha gente. Ustedes tienen el poder en sus manos, en el voto, pero sobre todo el del mando a distancia. Premien el periodismo, castiguen la basura. Todos sabemos distinguir lo que es una cosa de lo que es otra”.

“Ha sido un placer, ha sido un orgullo servirles en esta trinchera, en esta batalla, y librar esa batalla por ustedes. Y les veremos aquí el lunes, en Mañaneros. Bueno... les verán. Yo les veré también, pero a su lado, al de los espectadores”, ha zanjado.

Javier Ruiz se ha despedido de la audiencia de 'Mañaneros 360' en TVE. TVE

Fue en mayo de 2025 cuando asumió el rol de presentador principal del espacio tras un largo periodo siendo un rostro habitual de la cadena estatal.

Ruiz se incorporó a RTVE en septiembre de 2021 para dirigir Las claves del siglo XXI y posteriormente se mantuvo como analista político y colaborador habitual de la casa.

El movimiento, hecho oficial el pasado jueves, 6 de agosto, ha provocado un auténtico terremoto mediático. Ruiz coge las riendas de un canal que busca revolucionar la oferta audiovisual a partir del próximo 5 de noviembre, fecha fijada para su puesta de largo.

Tras este fichaje estratégico se encuentra la firma del productor José Miguel Contreras, quien ha diseñado una propuesta centrada de forma exclusiva en el pulso informativo, el análisis sin concesiones y los formatos híbridos de última generación.

Javier Ruiz, con Adela González, en su último día al frente de 'Mañaneros 360'. TVE

Cambios en la corporación pública

La marcha del periodista no es un hecho aislado; es la ficha que desencadena un dominó de reajustes en la estructura de RTVE de cara a la nueva temporada.

La salida de Ruiz obliga a la cadena pública a rediseñar de arriba abajo dos de sus buques insignia de la actualidad: el propio magacín matinal de La 1 y el espacio Malas lenguas.

A la marcha del presentador se suma una baja de enorme peso en la trastienda: Daniel Fernández, hasta ahora codirector de Mañaneros, también hace las maletas hacia La Séptima. Allí asumirá la Dirección de Contenidos.

Fernández, con una dilatada experiencia tras pasar por formatos de primer nivel como el espacio de Ana Rosa Quintana, capitaneará una estructura transversal donde la barrera tradicional entre informativos y programas se difumina por completo.

Caras nuevas en la parrilla de TVE

Ante semejante marejada interna, RTVE ha reaccionado con rapidez para blindar sus mañanas y tardes. Así, será Jesús Cintora quien desembarque en Mañaneros para conducir el espacio junto a Adela González.

El periodista tomará las riendas del tramo informativo y estará al frente del análisis político matutino en la cadena pública.

Por otra parte, Gonzalo Miró asume el mando en Malas lenguas. El habitual tertuliano da el salto definitivo como presentador titular.

Miró afrontará el reto en una doble ventana diaria: primero en La 2 (de 17:40 a 19:30 h) y posteriormente en el codiciado tramo de La 1 (de 19:30 a 20:25 h).

La presentadora Silvia Intxaurrondo. RTVE

El regreso de Intxaurrondo

Otro importante movimiento de la cadena es el regreso de Silvia Intxaurrondo. Televisión Española ha confirmado que la periodista vasca volverá a ponerse al frente de La hora de La 1 este próximo lunes, 10 de agosto, poniendo fin a dos meses alejada de la pantalla, después de sus vacaciones estivales.

La llegada de La Séptima no solo reordena las fichas de RTVE, sino que sitúa en el horizonte del 5 de noviembre el nacimiento de un nuevo actor llamado a disputar el liderazgo de la información en directo en España.